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Una turbulencia en un vuelo de Avianca deja ocho heridos y obliga a aterrizar en Miami

El vuelo cubría la ruta Medellín-Nueva York. Una persona fue trasladada de urgencia a un hospital con lesiones graves.

9 de octubre de 2026 - 2:30 PM

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En esta imagen tomada de un video, un avión de Avianca que se vio afectado por fuertes turbulencias y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia se encuentra estacionado este viernes en el aeropuerto internacional de Miami.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Al menos ocho personas resultaron heridas cuando un vuelo de Avianca se topó con una intensa turbulencia y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Miami la madrugada del viernes.

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El Departamento de Bomberos Miami-Dade informó que una persona fue trasladada de urgencia a un hospital con lesiones graves, mientras que otras siete fueron llevadas en ambulancias a hospitales de la zona después de que el avión aterrizara poco después de las 3:00 de la mañana del viernes.

La aerolínea indicó que nueve personas —tres miembros de la tripulación y seis pasajeros— se vieron afectadas por las turbulencias y tuvieron que ser trasladadas a un centro médico.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que el vuelo de Avianca se dirigía desde Medellín, Colombia, al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York cuando el Airbus A320 tuvo que desviarse a Miami.

Avianca informó que los pasajeros que no resultaron heridos fueron trasladados a Nueva York el viernes por la mañana. “La seguridad de nuestros clientes y empleados es, y seguirá siendo, la base de nuestras operaciones”, señaló la aerolínea.

Las lesiones graves causadas por turbulencias durante el vuelo son poco frecuentes, pero algunos científicos sostienen que podrían estar volviéndose más comunes a medida que el cambio climático altera la corriente de aire. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo indicó que el número de informes que recibió sobre incidentes de turbulencia se disparó más de un 25% el año pasado.

El verano pasado, 24 personas fueron trasladadas al hospital después de que un vuelo de Delta Air Lines se viera afectado por turbulencias provocadas por una tormenta eléctrica sobre Wyoming. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha señalado que los pasajeros y los auxiliares de vuelo fueron lanzados contra el techo con tanta fuerza que se agrietaron algunos paneles interiores, antes de caer de nuevo al piso y ser impulsados hacia arriba otra vez. La señal de abrocharse el cinturón de seguridad estaba apagada en ese momento, por lo que algunos pasajeros estaban de pie y se estaban sirviendo bebidas cuando el avión atravesó la turbulencia.

Al menos 20 pasajeros han presentado demandas contra Delta por ese incidente, alegando que la aerolínea podría haber evitado las malas condiciones climáticas.

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Once personas resultaron seriamente heridas mientras volaban de Phoenix a Honolulu con Hawaiian Airlines.

La FAA recomienda que los pasajeros mantengan el cinturón de seguridad abrochado siempre que sea posible para protegerse de turbulencias inesperadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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