Springfield, Illinois — Un hombre de 48 años, sospechoso de asesinar a dos compañeros de trabajo y de causarle heridas críticas a una tercera persona en un almacen en Springfield, falleció en lo que aparenta ser un suicidio, indicaron las autoridades locales.

Michael L. Collins, junto con dos hombres y una mujer, se reportaron a trabajar, cerca de las 7:00 a.m. de hoy, viernes, en un almacen del establecimiento Bunn-O-Matic, explicó el jefe de la policía Kenny Winslow, quien añadió que se reportó un tiroteo en el área a las 11:00 de la mañana.

Mientras, el alguacil de la policía del vecino condado de Morgan se comunicó con Winslow durante el día para informarle que encontraron el cuerpo sin vida del sospechoso, que presentó una herida de bala, dentro de su automóvil.

Los oficiales confiscaron dos armas de fuego junto al cuerpo de Collins. La policía no busca a otros sospechosos en relación al crimen.

Winslow no ha revelado los nombres de las víctimas fatales del tiroteo en el almacen, y tampoco el de la mujer que se encuentra en estado crítico. Miembros de la uniformada encontraron los cuerpos de los dos hombres mientras llevaban a cabo una búsqueda en el edificio, mientras que encontraron a la mujer en el estacionamiento.

Winslow añadió que una de las víctima estaba cerca de los 60 años, y el segundo hombre asesinado rondaba los 20 años. La mujer herida puede tener entre 45 a 50 años.

Al momento, la policía no cuenta con un móvil.

Charles Bantle, empleado del almacen, describió que el sonido de disparos quebró lo que comenzó como una jornada de trabajo relativamente tranquila. Al menos la mitad de los empleados regulares de la empresa no estaban en el edificio debido a medidas adoptadas para prevenir contagios de COVID-19.

"Yo me encontraba en la sección de mantenimiento cuando escuché disparos y vi que la gente comenzó a correr. En un principio pensé que alguna máquina se había dañado, así que comencé a camiar hacia el ruido pensando que un compresor de aire había estallado y que tendría que arreglaro. Pero me encontré de frente con otras personas gritando y me dijeron que fuera hacia el otro lado. Así que corrimos hacia el otro lado y nos escondimos", resaltó Bantle.

About 100 employees hurried from the company's main building, and police gathered them together to determine if everyone had left the facility, the police chief said.