A días de comenzar la temporada de huracanes, el Centro Nacional de Huracanes alertó esta mañana de la formación de una baja presión con un bajo potencial de desarrollo ciclónico en aguas del Mar Caribe.

9am: Disturbance in Caribbean has 20% chance of development; expected to move north into the Gulf of Mexico. Heavy rain possible for South FL late this week into Memorial Day Weekend #flwx pic.twitter.com/tJ7IsDfuk0