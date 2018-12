La comisionada residente, Jenniffer González Colón, reaccionó a la posibilidad de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, sea su contrincante en las elecciones de 2020.

“A mí no me extraña nada, ciertamente ella cada cinco meses cambia el puesto donde va a aspirar”, sostuvo la comisionada residente en entrevista radial (Radio Isla 1320 AM).

Cruz Soto confirmó en una entrevista la semana pasada con El Nuevo Día que en marzo anunciará su decisión sobre si aspirará a la gobernación o a Washington.

La comisionada residente, primera mujer en ocupar ese puesto, indicó que los anuncios de candidaturas no desenfocarán su labor.

“Yo he hecho mi trabajo, he continuado y voy a seguir el proyecto que hemos adelantado para Puerto Rico que incluye millones de dólares en fondos federales y eso no lo cambia quien me va a retar o va a correr por el Partido Popular”, expresó.

González Colón ha reiterado en varias ocasiones que volverá aspirar a Washington, mientras que Cruz Soto ha dado por hecho que no buscará un tercer cuatrienio al frente del ayuntamiento de la capital.

Aunque la alcaldesa está afiliada al Partido Popular Democrático (PPD), no descarta buscar una posición política dentro o fuera de la colectividad.

“Hay que esperar que ella se decida porque sabemos que todos los meses a veces para la gobernación, a veces va para la alcaldía, a veces para Washington, otras veces va aspirando a un puesto en los Estados Unidos”, estableció la comisionada.

Ante eso, la también vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista indicó que las candidaturas “no se trata de las ambiciones personales de los políticos”.