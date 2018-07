Seúl - El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aterrizó hoy en Pyongyang con el objetivo de plantear una hoja de ruta inicial para la desnuclearización a la que Corea del Norte se comprometió en la cumbre de Singapur.

Durante su visita de dos días de duración a la capital norcoreana el jefe de la diplomacia estadounidense tiene previsto reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y plantearle las primeras medidas concretas para el desmantelamiento de su programa nuclear.

El general Kim Yong-chol, figura de peso de la inteligencia norcoreana y actor clave en el camino hacia Singapur (realizó pocos días antes una histórica visita a Nueva York y Washington), fue el primero de los funcionarios con los que se reunió hoy Pompeo, según informaron los periodistas que acompañan al diplomático de Estados Unidos.

Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaron en Singapur el pasado 12 de junio una declaración con la que dijeron abrir una nueva era de relaciones y en la que el régimen norcoreano se comprometió a trabajar por la "total desnuclearización" si Washington garantiza su supervivencia.

Sin embargo, el documento no aportó ningún detalle más en cuanto a los plazos y la metodología a aplicar para el supuesto desarme norcoreano con lo que, pasadas ya varias semanas, el escepticismo y las dudas en torno a la viabilidad del acuerdo han ido ganando cada vez más fuerza.

"En este viaje, busco concretar algunos detalles sobre esos compromisos y mantener el ímpetu de cara a implementar lo que los dos líderes se prometieron el uno al otro y al mundo", explicó el propio Pompeo a los periodistas durante una escala en la base estadounidense de Yokota (Japón) previa al aterrizaje en Pyongyang.

El secretario de Estado escribió además en la red Twitter antes de aterrizar que espera "seguir trabajando para avanzar hacia la definitiva y total desnuclearización" de Corea del Norte, una formulación que parece haber sustituido a la "desnuclearización total, verificable e irreversible" por la que abogaba Washington.

Three weeks since the Singapore Summit, my team has worked tirelessly to keep the conversation moving forward. pic.twitter.com/joMcgWDRxc