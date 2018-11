Nueva York - El árbol navideño del Rockefeller Center está en su lugar y pronto se conectará con 50,000 luces como una de las atracciones de vacaciones de la ciudad de Nueva York, y que este año es un regalo de una pareja del mismo sexo.

El abeto noruego de 72 pies de altura y 12 toneladas llegó en un remolque plano el sábado por la mañana y fue levantado por una grúa en un lugar con vista a la pista de patinaje de Rockefeller. Se espera que millones de personas visiten el árbol, que permanecerá hasta el 7 de enero.

Los trabajadores se preparan para levantar el árbol de Navidad del Centro Rockefeller 2018, un abeto noruego de 72 pies de alto y 12 toneladas de Wallkill, N.Y. (AP)

Las multitudes verán el árbol alumbrarse con 8 kilómetros de luces LED multicolores y una estrella de cristal Swarovski de 900 libras durante una ceremonia televisada el 28 de noviembre.

El abeto de 75 años vino de Wallkill, 60 millas al norte de Nueva York. Fue donada por Lissette Gutiérrez y su esposa, Shirley Figueroa, de su propiedad. Apodaron el árbol "Shelby".

Lissette Gutiérrez, a la izquierda, abraza a su esposa, Shirley Figueroa. (AP)

"Ahora no es mi árbol, es el árbol del mundo; estoy muy feliz de poder compartirla con todos", dijo Figueroa en el Rockefeller Center hoy, sábado. "Millones de personas vendrán a visitar a Shelby".

Figueroa, de 49 años, explicó que ella se refiere al árbol como "ella" porque "sentí que tenía un espíritu femenino".

Figueroa dijo que cuando ella y Gutiérrez compraron su casa, el dueño anterior dijo que el jardinero del Rockefeller Center tenía sus ojos en el árbol. Gutiérrez, de 47 años, dijo que inicialmente estaba renuente a abandonar la picea, pero Figueroa la convenció.

Watch this drone video of the 2018 #RockCenterXMAS Tree leaving Wallkill, NY, and join us tomorrow at 7:30am to welcome the Tree as it arrives at #RockCenter: https://t.co/gf7NWHaAFE pic.twitter.com/VV8w2QTt03