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Aprovecha los eventos de Casa Abierta para elegir la mejor escuela

Estas actividades brindan una buena oportunidad para experimentar el ambiente del plantel y conocer a su personal

17 de marzo de 2026 - 6:00 AM

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Aprovecha la Casa Abierta para ver si la escuela cuenta con salones bien equipados, biblioteca, laboratorios, comedor, enfermería y áreas recreativas en buenas condiciones.
Aprovecha la Casa Abierta para ver si la escuela cuenta con salones bien equipados, biblioteca, laboratorios, comedor, enfermería y áreas recreativas en buenas condiciones. (Archivo)
Por El Nuevo Día Educador

Cuando los padres y encargados están en busca de una escuela para sus hijos, un evento de Casa Abierta (“Open House”) brinda una buena oportunidad para experimentar el ambiente del plantel y conocer a los maestros y al director.

RELACIONADAS

Para que esa visita sea productiva, compartimos varias recomendaciones:

Prepárate con antelación

Antes de ir a un Open House, debes buscar información sobre la escuela, su oferta académica, su ubicación y los grados que ofrece. Toma en cuenta los valores familiares, las necesidades e intereses de tus hijos y cómo los ofrecimientos del plantel son compatibles con estos.

Lleva a tus hijos

Permite que el niño vea cómo podría ser su futura vida escolar y pídele su opinión sobre las escuelas visitadas antes de tomar una decisión.

Inspecciona las instalaciones

Aprovecha la Casa Abierta para ver si la escuela cuenta con salones bien equipados, biblioteca, laboratorios, comedor, enfermería y áreas recreativas en buenas condiciones.

No te quedes con dudas

Algunas preguntas importantes para hacer al personal escolar son: ¿Cuáles son los requisitos de entrada? ¿Qué electivas ofrece? ¿Cuántos estudiantes tienen por salón? ¿Cuenta con servicios de tutoría y de cuidado extendido? ¿Cómo trabajan con estudiantes que tienen necesidades específicas?

Ojo a las actividades extracurriculares

Pregunte cuáles son los ofrecimientos extracurriculares de la escuela, ya que actividades como deportes, arte, tecnología y clubes permiten que los alumnos exploren sus intereses y talentos.

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