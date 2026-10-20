Conocer es crecer: Aves, expresiones y refranes

Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Un refrán es una frase que expresa un pensamiento o una moraleja. Los refranes son parte de la tradición oral y expresan ideas de manera simbólica o metafórica. En cambio, las expresiones idiomáticas son frases que tienen un significado distinto al de las palabras que la componen. Su significado es figurado, por lo que no deben interpretarse de forma literal. Algunas expresiones y refranes, como los que verás a continuación, hacen alusión a las aves.

• Me lo contó un pajarito – Se dice cuando se quiere mantener en secreto la fuente de una información.

• Matar dos pájaros de un tiro – Significa resolver dos problemas con una sola acción.

• Ave de mal agüero – Persona que acostumbra a anunciar que algo malo sucederá en el futuro.

• Más vale pájaro en mano que ciento volando – Aconseja valorar lo que se tiene en vez de arriesgarlo por algo incierto.

• Cría cuervos y te sacarán los ojos – Advierte sobre la ingratitud de quienes reciben ayuda y luego hacen daño a quien los ayudó.

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Fuentes: Enciclopedia Concepto, Enciclopedia Significados y www.rae.es

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel elemental

1. Une cada expresión con su significado.

Expresión Significado Me lo contó un pajarito Resolver dos problemas con una sola acción Matar dos pájaros de un tiro Mantener en secreto la fuente de información Cría cuervos y te sacarán los ojos Anunciar que algo malo sucederá Ave de mal agüero Advertencia sobre la ingratitud

2. Completa el refrán.

a) Más vale pájaro en mano que .

b) Cuando meen las . (Expresión puertorriqueña para indicar algo imposible)

Nivel superior

1. Interpreta y compara.

Lee esta expresión puertorriqueña: Cada guaraguao tiene su pitirre.

El guaraguao es un halcón grande y poderoso; el pitirre es un pájaro pequeño pero agresivo que defiende su territorio atacando al guaraguao.

¿Qué enseñanza transmite este refrán?

¿En qué se diferencia su mensaje del refrán “Más vale pájaro en mano que ciento volando”?

¿Crees que ambas visiones pueden ser válidas según la situación? Explica.

2. Análisis de expresiones puertorriqueñas.

Explica el significado de estas expresiones documentadas en el Tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico:

a) La gallina de arriba ensucia a la de abajo.

b) Dejar que el gallina saque.

c) Ya los pájaros les tiran a las escopetas.

3. Reflexión.

a) ¿Qué estrategias utilizaste para deducir el significado de las expresiones que no conocías?

b) ¿Por qué crees que los refranes que mencionan aves son tan comunes en la tradición oral? ¿Qué características de las aves las hacen útiles para representar conductas humanas?

c) ¿Conoces alguna expresión o refrán con aves de tu propia región o país? Compártelo y explica su significado.