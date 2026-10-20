Comer en familia impacta la salud física y emocional

Una acción tan cotidiana como comer en familia puede ser beneficiosa para la salud física y emocional de niños y jóvenes, según la ciencia.

“Desde el punto de vista nutricional, comer en familia apoya el que fomentemos una alimentación variada, balanceada y que el niño aprenda hábitos apropiados y saludables, siguiendo el ejemplo de sus padres”, apuntó Nerian Ortiz Matos, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. “También promueve el que haya comunicación al brindar un espacio donde los padres pueden escuchar a los niños y los niños a sus padres”.

En el ámbito de la salud mental y emocional, una encuesta realizada en 2022 por la Asociación Americana del Corazón reveló que el 91% de los padres afirmaron que sus familias sufrían mucho menos estrés cuando comían juntas con regularidad. Mientras, un estudio de la Universidad de Montreal, en Canadá, arrojó que la interacción social y las conversaciones en la mesa pueden ayudar a los niños a comunicarse mejor.

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“No importa si es el desayuno, el almuerzo o la cena, lo importante es tratar de procurar compartir al menos una comida al día para tener ese espacio en familia donde fomentemos la comunicación”, puntualizó Ortiz, quien también dirige el Departamento de Pediatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Para fomentar esa comunicación, la pediatra recomendó establecer la comida en familia como un tiempo libre de pantallas, donde nadie utilice teléfonos, tabletas, computadoras o videojuegos.

“Podemos preguntarles a los hijos cómo les fue, qué les gustó del día en la escuela y qué no, a qué jugaron con sus amigos. Debemos hacer preguntas abiertas que fomenten que el niño comparta su experiencia. Los padres también pueden compartir experiencias apropiadas para los niños”, dijo Ortiz.

En cuanto a la salud física, un estudio de 2018 publicado en la revista especializada en medicina JAMA Network Open reveló que comer con la familia se asocia con una mejor alimentación en general y que los adolescentes que lo hacían tenían más probabilidades de consumir más frutas y verduras, y menos comida rápida y bebidas azucaradas.

Ortiz recordó que los menores imitan lo que ven. Por eso, si sus padres o encargados consumen una dieta balanceada frente a ellos, es más probable que los niños sigan su ejemplo. Agregó que una dieta balanceada debe incluir frutas, vegetales, lácteos, proteínas y cereales, al tiempo que los niños deben evitar el consumo de bebidas carbonatadas y energizantes.

“Comer juntos en casa puede fomentar la adopción de buenos hábitos alimentarios, siempre y cuando los alimentos sean los apropiados”, sostuvo la doctora. “Adoptar esta rutina también ayuda a que los niños no coman desmedidamente y desarrollen obesidad”.