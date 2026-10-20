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Tradición culinaria aplicada al aula

Campaña educativa auspiciada por Goya instruye a alumnos sobre las recetas tradicionales de la isla y los beneficios de comer en familia 

20 de octubre de 2026 - 6:00 AM

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Las lecciones desarrolladas por docentes en conjunto con la empresa de producción de alimentos Goya, cuentan con guías para maestros.
Las lecciones desarrolladas por docentes en conjunto con la empresa de producción de alimentos Goya, cuentan con guías para maestros. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

¿Sabías que la geografía y la cultura de cada región del país han influido en la creación de sus platos típicos? En pueblos costeros abundan las recetas protagonizadas por los mariscos, mientras Cayey es famoso por su lechón asado, debido a la tradición de crianza de cerdos en la región.

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Las recetas tradicionales de la isla, el manejo seguro de alimentos y los beneficios de comer en familia son algunos de los temas tratados en una campaña educativa desarrollada por docentes en conjunto con la empresa de producción de alimentos Goya.

Titulada “Un banquete familiar con Goya: comer en familia con sabores, tradiciones y aprendizajes que nos unen”, la campaña educativa se encuentra en ENDE App, plataforma de El Nuevo Día Educador que está accesible para maestros y alumnos a través de Microsoft Teams y que utiliza el archivo histórico del periódico El Nuevo Día como recurso didáctico para la sala de clases.

Cuenta con lecciones para estudiantes de nivel elemental y superior que integran ejercicios que resaltan la importancia de fortalecer los lazos familiares, la relevancia de la higiene y seguridad en la preparación de alimentos, la promoción de hábitos alimentarios saludables y la variedad de la gastronomía puertorriqueña. Son temas que pueden discutirse durante el periodo de salón hogar.

Las lecciones incluyen pre-pruebas, post-pruebas, guías para los maestros, un boletín para los padres y actividades prácticas para los alumnos, como videos, recetas y la elaboración de un mapa de Puerto Rico que identifique los platos típicos de cada región.

Además, en ENDE App, estudiantes y maestros pueden acceder al archivo digital o ePaper de El Nuevo Día y buscar noticias por tema, así como imprimirlas, descargarlas y compartirlas. El ePaper también permite al usuario escuchar la noticia o leerla traducida al inglés.

Los maestros que tengan dudas sobre el uso de esta aplicación pueden comunicarse a ende@gfrmedia.com.

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El Nuevo Día EducadorEducaciónmaestrosGoyaalimentación
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