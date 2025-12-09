Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dewey University apuesta a la inteligencia artificial

La universidad integra a sus currículos IA generativa, realidad extendida y laboratorios de simulación educativa

9 de diciembre de 2025 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
AI Academy @ Dewey ofrece certificaciones y micro-credenciales en diseño de experiencias inmersivas e IA, accesible tanto para talento interno como para la comunidad externa.
AI Academy @ Dewey ofrece certificaciones y micro-credenciales en diseño de experiencias inmersivas e IA, accesible tanto para talento interno como para la comunidad externa. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

Con una inversión aproximada de $866,000 en fondos federales, Dewey University ha transformado sus currículos integrando inteligencia artificial (IA) generativa, realidad extendida (XR) y laboratorios de simulación clínica y educativa.

Esta iniciativa, que culmina su fase de implementación este mes de diciembre, es parte del proyecto federal VirtualEd-MES, auspiciado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos en instituciones de educación superior. El proyecto busca transformar la percepción y adopción de tecnologías de modelado y simulación en la educación, al capacitar a las comunidades en el uso de herramientas avanzadas.

“En esta época festiva, donde muchos puertorriqueños evalúan sus metas para el nuevo año, ofrecemos una alternativa real para diversificar sus conocimientos profesionales con herramientas que utilizan las grandes industrias globales”, expresó Carlos A. Quiñones, fundador y presidente de Dewey University.

El proyecto VirtualEd-MES, con sede principal en el Recinto de Carolina de la universidad, cuenta con:

● AI Academy @ Dewey: Ofrece certificaciones y micro-credenciales en diseño de experiencias inmersivas e IA, accesible tanto para talento interno como para la comunidad externa.

● Aprendizaje experiencial: Incluye desde simulaciones para clases de enfermería y anestesia hasta entornos virtuales para educación temprana.

● Tecnología de vanguardia: Se integran a las aulas el uso de motores gráficos como Unreal Engine y herramientas de modelado como Blender.

Se informó que el proyecto no solo beneficia a los estudiantes de nuevo ingreso, ya que algunos cursos, certificaciones y micro-credenciales del AI Academy sirven como una plataforma de “reskilling” para profesionales activos que necesitan actualizar sus conocimientos, habilidades y destrezas.

Para más información, visite www.dewey.edu o acceda a www.dewey.edu/ai-academy.

