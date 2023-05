El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de calor extremo para 27 pueblos situados entre la zona metropolitana, norte, norte-central, noroeste, oeste de Puerto Rico, debido a que los índices de calor podrían fluctuar entre 108 y 111 grados Fahrenheit (°F).

Sin embargo, el resto de la isla experimentaría sensaciones térmicas (índices de calor) entre 93 a 102 °F, por lo que la agencia exhorta a la población a no bajar la guardia, sino que, en su lugar, tome mucha agua y reduzca la exposición al sol o en áreas que no sean frescas. La advertencia de calor estará en efecto desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Los pueblos bajo advertencia de calor son: Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Arecibo, Barceloneta, Dorado, Florida, Manatí, Vega Alta, Vega Baja, Aguadilla, Camuy, Hatillo, Isabela, Quebradillas, Aguada, Añasco, Hormigueros, Mayagüez, Moca, Rincón y San Germán.

Una advertencia de calor extremo significa que es posible que los índices de calor elevados representen un riesgo a la salud pública, sobre todo en poblaciones vulnerables, por lo que se exhorta a la población a posponer o reprogramar actividades al aire libre, así como aumentar la frecuencia de consumo de agua y de descansos en lugares frescos o con sombra.

A continuación, los detalles del resto del pronóstico:

¿Seguirá lloviendo como en los pasados días? Hoy será el día más húmedo de lo que queda de esta semana, pero aunque sí se esperan lluvias ya no tendrán la misma cobertura de nubes o intensidad que en días anteriores. Existe riesgo elevado de lluvias en exceso y tronadas, porque las condiciones estarán favorables para su desarrollo, aunque afectarían, mayormente, pueblos del norte, norte-central, noroeste, interior y algunos en la zona metropolitana, pero no toda la isla.

La lluvia continuaría desarrollándose en la tarde, luego de que el calor que se acumule durante el día, la humedad y los efectos locales se combinen para dar paso a la convección (desarrollo de nubes con aguaceros y tronadas).

¿Cuánta precipitación se espera? La mitad sur de la isla podría ver menos de una pulgada de lluvia, mientras que la mitad norte podría acumular hasta una pulgada, aunque áreas aisladas podrían ver acumulaciones mayores con los aguaceros más intensos. Por lo tanto, no se trata de acumulaciones significativas, pero sí pudieran generar inundaciones menores en áreas con poco drenaje o deslizamientos en áreas con terrenos saturados.

La vaguada que está promoviendo la inestabilidad atmosférica que permite el desarrollo de aguaceros ya se está debilitando y debería continuar disipándose gradualmente para dar paso al dominio de tiempo más estable. El próximo evento significativo de lluvias no se daría hasta el próximo fin de semana, cundo se espera un aumento en la humedad durante el domingo.

El calor extremo continuará e, incluso, es posible que el SNM deba emitir advertencias por calor extremo hasta el sábado, debido a que el viento seguirá con el componente del sur-sureste, las temperaturas están altas y los valores de humedad relativa (vapor de agua en el aire) están elevados.

En cuanto al pronóstico marítimo, se espera que el oleaje en el océano Atlántico fluctúe entre 4 a 7 pies, mientras que en el mar Caribe estará entre 3 a 4 pies. Mientras, continúa un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas en el norte de la isla.

Perspectiva de las condiciones en el trópico: no existe ningún disturbio con probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. Este producto consiste en la producción de cortos informes acerca de áreas de sospecha ciclónica (bajas presiones) y sus probabilidades de formación en consideración al estado de las condiciones atmosféricas en ese momento (si son conducentes a desarrollo o no).

---

Carlos Tolentino Rosario es un periodista que cubre temas del tiempo, cambio climático y ciencia, entre otros. Posee una certificación en pronosticación del tiempo del Departamento de Meteorología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU, en inglés). También es miembro de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS, en inglés). Consulta más de nuestras historias del tiempo aquí.