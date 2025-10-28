Opinión
28 de octubre de 2025
82°ligeramente nublado
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cielos más despejados y condiciones estables prevalecerán este martes

Sin embargo, no se descarta el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas en algunos sectores de la isla

28 de octubre de 2025 - 8:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte, este y oeste, incluyendo Vieques y Culebra. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El patrón del tiempo sobre Puerto Rico se mantendrá este martes con condiciones más estables y cielos un poco más despejados, aunque persistirá humedad tropical típica de la temporada.

RELACIONADAS

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), informó que vientos del este y sureste, influenciados de forma indirecta por el huracán Melissa, continuarán arrastrando parchos de humedad sobre la región.

Ante la poca nubosidad, indicó que las temperaturas máximas se mantendrán entre los medios a altos 80 grados Fahrenheit (°F) en zonas costeras, mientras que en la zona montañosa oscilarán entre los medios 70°F y bajos 80°F.

De acuerdo con Zayas, durante la tarde, se anticipa la entrada de algunos aguaceros pasajeros y tronadas aisladas, especialmente sobre sectores del este y sur, así como en áreas del Yunque.

De igual forma, se espera alguna actividad de precipitación en el noroeste de la isla, aunque no se prevé que sea significativa o generalizada.

En cuanto a las condiciones marítimas, la científica comunicó que el oleaje en el Atlántico se mantendrá entre cuatro y cinco pies, y entre tres y cuatro pies en el Caribe.

Agregó que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte, este y oeste, incluyendo Vieques y Culebra.

No caigas en el engaño: la verdadera fuente en la temporada de huracanes

No caigas en el engaño: la verdadera fuente en la temporada de huracanes

¿Cierto o falso? ¿A quién le hago caso? La meteoróloga Ada Monzón aclara dudas.

Sin embargo, durante la noche, el riesgo aumentará a alto en la costa norte, debido a la llegada de marejadas del noreste no asociadas al huracán Melissa.

De cara al fin de semana, anticipó que energía o marejadas asociadas a Melissa pudieran alcanzar las costas de la isla entre el viernes y el fin de semana, aunque por ahora no se espera que sea un evento significativo.

“Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”: ¿qué es una marejada ciclónica?

“Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”: ¿qué es una marejada ciclónica?

“Es la amenaza más grande a la vida asociada a huracanes”, explica la meteoróloga Ada Monzón.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
