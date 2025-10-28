Cielos más despejados y condiciones estables prevalecerán este martes

El patrón del tiempo sobre Puerto Rico se mantendrá este martes con condiciones más estables y cielos un poco más despejados, aunque persistirá humedad tropical típica de la temporada.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), informó que vientos del este y sureste, influenciados de forma indirecta por el huracán Melissa, continuarán arrastrando parchos de humedad sobre la región.

Ante la poca nubosidad, indicó que las temperaturas máximas se mantendrán entre los medios a altos 80 grados Fahrenheit (°F) en zonas costeras, mientras que en la zona montañosa oscilarán entre los medios 70°F y bajos 80°F.

De acuerdo con Zayas, durante la tarde, se anticipa la entrada de algunos aguaceros pasajeros y tronadas aisladas, especialmente sobre sectores del este y sur, así como en áreas del Yunque.

De igual forma, se espera alguna actividad de precipitación en el noroeste de la isla, aunque no se prevé que sea significativa o generalizada.

En cuanto a las condiciones marítimas, la científica comunicó que el oleaje en el Atlántico se mantendrá entre cuatro y cinco pies, y entre tres y cuatro pies en el Caribe.

Agregó que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte, este y oeste, incluyendo Vieques y Culebra.

Sin embargo, durante la noche, el riesgo aumentará a alto en la costa norte, debido a la llegada de marejadas del noreste no asociadas al huracán Melissa.

De cara al fin de semana, anticipó que energía o marejadas asociadas a Melissa pudieran alcanzar las costas de la isla entre el viernes y el fin de semana, aunque por ahora no se espera que sea un evento significativo.