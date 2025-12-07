¿Cómo estarán las condiciones del tiempo en Puerto Rico al comenzar esta semana?

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera tiempo mayormente seco en Puerto Rico para este domingo y comienzo de semana.

El meteorólogo del SNM, David Sánchez, indicó que, en los primeros días de la semana que comienza hoy, se puede esperar el patrón de alguna lluvia pasajera en el sureste durante la madrugada y en la tarde en el noroeste.

No obstante, para este domingo se espera un día con condiciones soleadas o parcialmente nubladas y ventosas, con una masa de aire seco.

Sánchez añadió que se espera el mismo patrón para la primera mitad de a semana, aunque un poco más caluroso debido a que comenzarán a llegar vientos del sureste.

¿Incide la crisis climática en la salud mental de los boricuas? Esto reveló un nuevo estudio Amigxs del M.A.R. analizó el impacto emocional de fenómenos como lluvias intensas, huracanes, sequías, calor extremo y terremotos.

Se espera que las temperaturas máximas se mantengan entre los altos 80 a bajos 90 grados en las zonas costeras.

PUBLICIDAD

Para los operadores de pequeñas embarcaciones, se recomienda que ejerzan precaución debido a que los vientos están de 21 a 25 millas por hora.

El riesgo de corrientes marinas se mantiene de limitado a moderado.