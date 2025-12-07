Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cómo estarán las condiciones del tiempo en Puerto Rico al comenzar esta semana?

Aunque se esperan condiciones mayormente secas, también podría verse alguna lluvia en algunas partes de la isla

7 de diciembre de 2025 - 7:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El riesgo de corrientes marinas estaría de limitado a moderado hasta el miércoles. (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera tiempo mayormente seco en Puerto Rico para este domingo y comienzo de semana.

El meteorólogo del SNM, David Sánchez, indicó que, en los primeros días de la semana que comienza hoy, se puede esperar el patrón de alguna lluvia pasajera en el sureste durante la madrugada y en la tarde en el noroeste.

No obstante, para este domingo se espera un día con condiciones soleadas o parcialmente nubladas y ventosas, con una masa de aire seco.

Sánchez añadió que se espera el mismo patrón para la primera mitad de a semana, aunque un poco más caluroso debido a que comenzarán a llegar vientos del sureste.

¿Incide la crisis climática en la salud mental de los boricuas? Esto reveló un nuevo estudio

¿Incide la crisis climática en la salud mental de los boricuas? Esto reveló un nuevo estudio

Amigxs del M.A.R. analizó el impacto emocional de fenómenos como lluvias intensas, huracanes, sequías, calor extremo y terremotos.

Se espera que las temperaturas máximas se mantengan entre los altos 80 a bajos 90 grados en las zonas costeras.

Para los operadores de pequeñas embarcaciones, se recomienda que ejerzan precaución debido a que los vientos están de 21 a 25 millas por hora.

El riesgo de corrientes marinas se mantiene de limitado a moderado.

El panorama favorable en el mar cambiaría a partir del jueves, para cuando se espera que comience a llegar una marejada, explicó Sánchez, quien dijo que aumentarán las olas y el riesgo de corrientes marinas en las costas expuestas al norte de Puerto Rico.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
