¿Cómo estarán las condiciones del tiempo en Puerto Rico al comenzar esta semana?
Aunque se esperan condiciones mayormente secas, también podría verse alguna lluvia en algunas partes de la isla
7 de diciembre de 2025 - 7:47 AM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera tiempo mayormente seco en Puerto Rico para este domingo y comienzo de semana.
El meteorólogo del SNM, David Sánchez, indicó que, en los primeros días de la semana que comienza hoy, se puede esperar el patrón de alguna lluvia pasajera en el sureste durante la madrugada y en la tarde en el noroeste.
No obstante, para este domingo se espera un día con condiciones soleadas o parcialmente nubladas y ventosas, con una masa de aire seco.
Sánchez añadió que se espera el mismo patrón para la primera mitad de a semana, aunque un poco más caluroso debido a que comenzarán a llegar vientos del sureste.
Se espera que las temperaturas máximas se mantengan entre los altos 80 a bajos 90 grados en las zonas costeras.
Para los operadores de pequeñas embarcaciones, se recomienda que ejerzan precaución debido a que los vientos están de 21 a 25 millas por hora.
El riesgo de corrientes marinas se mantiene de limitado a moderado.
El panorama favorable en el mar cambiaría a partir del jueves, para cuando se espera que comience a llegar una marejada, explicó Sánchez, quien dijo que aumentarán las olas y el riesgo de corrientes marinas en las costas expuestas al norte de Puerto Rico.
