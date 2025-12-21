Corrientes “amenazantes a la vida”: advierten sobre condiciones marinas peligrosas en el norte de Puerto Rico

Aunque el día invite a visitar el mar, las condiciones están peligrosas para bañistas y operadores de pequeñas embarcaciones en el norte de Puerto Rico.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó sobre un riesgo alto de corrientes marinas “amenazantes a la vida” en toda la costa, desde Rincón hasta Fajardo.

El meteorólogo del SNM David Sánchez indicó que también está vigente una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones por oleaje picado de hasta siete pies.

Agregó que la advertencia es para aguas del Atlántico y el pasaje de la Anegada.

“Las condiciones se deben a una combinación de una marejada y vientos fuertes”, explicó Sánchez.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Señaló que esas condiciones estarían hasta esta noche, mientras que lunes y martes estarían más tranquilas, para empeorar nuevamente a partir de mediados de la semana.

PUBLICIDAD

Mientras, dijo que para Puerto Rico esperan un patrón similar a los pasados días, con tiempo soleado a parcialmente nublado, con lluvias pasajeras en el norte y este durante la mañana, y algunos aguaceros en la tarde en el sur y suroeste, sin inundaciones anticipadas.

Para el inicio de la semana, pronostican el mismo patrón hasta el día 24 de diciembre. Para la Nochebuena, los modelos pronostican un aumento en la actividad de lluvia para toda la isla por un frente de frío que estaría en el área desde el martes hacia el jueves.

Asimismo, el SNM recordó que hoy domingo es el solsticio de invierno, que conlleva el día “más corto” del año, o con el periodo de luz solar más corto, en el hemisferio norte del planeta Tierra.