Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentan fuertes aguaceros

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros como resultado de la cercanía de una vaguada y la presencia de humedad en la región.

Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

Sabana Grande y Yauco: hasta las 4:45 p.m.

De acuerdo con la agencia meteorológica, a la 1:43 p.m., el radar Doppler registró lluvias intensas asociadas a tronadas.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Entre una a dos pulgadas de lluvia ya han caído en los municipios afectados y se espera al menos una o dos pulgadas adicionales.

Más temprano, la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, anticipó a El Nuevo Día que un aumento en la humedad y la inestabilidad asociada a una vaguada provocarían más aguaceros alrededor de la isla.

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Las lluvias se concentrarán en sectores del este, extendiéndose luego hacia la cordillera Central y el noroeste, como resultado de la cercanía de una vaguada y la presencia de humedad en la región.

Asimismo, alertó que no se descartan tronadas, lo que podría representar un peligro para personas que realicen actividades al aire libre.

También advirtió que no es momento para visitar ríos ante el riesgo de inundaciones repentinas aisladas y deslizamientos de terreno.

Durante la tarde, podrían registrarse aguaceros en la zona metropolitana, con potencial de inundaciones urbanas, acumulación de agua en carreteras y charcos.

En horas de la noche, la actividad de lluvia persistirá en el este, particularmente hacia Fajardo y Humacao, y podría extenderse hacia el sur en la madrugada del domingo.