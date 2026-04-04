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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Entre mar picado y lluvias: así estará el tiempo este Sábado de Gloria en Puerto Rico

Conoce el pronóstico trazado por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM)

4 de abril de 2026 - 9:10 AM

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Continúa el llamado a la ciudadanía a evitar entrar al agua, especialmente durante este fin de semana de alta concurrencia en las playas. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Bajo un cielo que comenzará estable pero dará paso a la lluvia, Puerto Rico tendrá este Sábado de Gloria condiciones que representan un riesgo para quienes buscan disfrutar de playas y ríos.

Según la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), continúa un alto riesgo de corrientes marinas a lo largo de las costas norte, noreste y noroeste de la isla, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra.

“Este riesgo está asociado a oleaje rompiente de entre seis a ocho pies, particularmente en la costa norte. Las condiciones permanecerán peligrosas hasta al menos el lunes”, advirtió.

Ante este panorama, reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar entrar al agua, especialmente durante este fin de semana de alta concurrencia en las playas.

“Si pueden visitar las playas del sur desde Cabo Rojo hacia sectores como Patillas y Maunabo, mejor porque el riesgo permanece moderado”, señaló.

Sin embargo, la meteoróloga advirtió que esto no elimina la posibilidad de corrientes marinas peligrosas.

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En cuanto a las condiciones del tiempo, Inglés Serrano indicó que la mañana transcurrirá relativamente estable, pero a partir de finales de la mañana y horas del mediodía comenzará a deteriorarse el patrón atmosférico, con el desarrollo de nubosidad y aguaceros.

Las lluvias se concentrarán inicialmente en sectores del este, extendiéndose luego hacia la cordillera Central y el noroeste, como resultado de la cercanía de una vaguada y la presencia de humedad en la región.

Asimismo, alertó que no se descartan tronadas, lo que podría representar un peligro para personas que realicen actividades al aire libre.

También advirtió que no es momento para visitar ríos ante el riesgo de inundaciones repentinas aisladas y deslizamientos de terreno.

Durante la tarde, podrían registrarse aguaceros en la zona metropolitana, con potencial de inundaciones urbanas, acumulación de agua en carreteras y charcos.

En horas de la noche, la actividad de lluvia persistirá en el este, particularmente hacia Fajardo y Humacao, y podría extenderse hacia el sur en la madrugada del domingo.

Para mañana, domingo, anticipó un día lluvioso, con un patrón húmedo que favorecerá aguaceros en la tarde en el interior central y en sectores desde Arecibo hasta Aguadilla.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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