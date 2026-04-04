Entre mar picado y lluvias: así estará el tiempo este Sábado de Gloria en Puerto Rico

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Bajo un cielo que comenzará estable pero dará paso a la lluvia, Puerto Rico tendrá este Sábado de Gloria condiciones que representan un riesgo para quienes buscan disfrutar de playas y ríos.

Según la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), continúa un alto riesgo de corrientes marinas a lo largo de las costas norte, noreste y noroeste de la isla, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra.

“Este riesgo está asociado a oleaje rompiente de entre seis a ocho pies, particularmente en la costa norte. Las condiciones permanecerán peligrosas hasta al menos el lunes”, advirtió.

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Ante este panorama, reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar entrar al agua, especialmente durante este fin de semana de alta concurrencia en las playas.

“Si pueden visitar las playas del sur desde Cabo Rojo hacia sectores como Patillas y Maunabo, mejor porque el riesgo permanece moderado”, señaló.

Sin embargo, la meteoróloga advirtió que esto no elimina la posibilidad de corrientes marinas peligrosas.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

En cuanto a las condiciones del tiempo, Inglés Serrano indicó que la mañana transcurrirá relativamente estable, pero a partir de finales de la mañana y horas del mediodía comenzará a deteriorarse el patrón atmosférico, con el desarrollo de nubosidad y aguaceros.

Las lluvias se concentrarán inicialmente en sectores del este, extendiéndose luego hacia la cordillera Central y el noroeste, como resultado de la cercanía de una vaguada y la presencia de humedad en la región.

Asimismo, alertó que no se descartan tronadas, lo que podría representar un peligro para personas que realicen actividades al aire libre.

También advirtió que no es momento para visitar ríos ante el riesgo de inundaciones repentinas aisladas y deslizamientos de terreno.

Durante la tarde, podrían registrarse aguaceros en la zona metropolitana, con potencial de inundaciones urbanas, acumulación de agua en carreteras y charcos.

En horas de la noche, la actividad de lluvia persistirá en el este, particularmente hacia Fajardo y Humacao, y podría extenderse hacia el sur en la madrugada del domingo.