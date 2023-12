A partir de este viernes y, hasta por lo menos la semana entrante, se esperan temperaturas un poco más frescas, debido a un frente frío al norte de la región. Como resultado, se anticipa que se comience a experimentar el tan esperado frío navideño.

“Esto se debe a que tenemos un frente frío moviéndose al norte de la región, que nos va a traer esas temperaturas típicas de temporada, ese frío navideño, básicamente”, explicó la meteoróloga Mariangelis Marrero Colón, del Servicio Nacional de Meteorología, en entrevista con El Nuevo Día.

Detalló que algunos pueblos están reportando hace uno o días temperaturas más frescas. “En esas áreas del interior (se estarían experimentando) altos 50 (grados Fahrenheit) a mediados 60 (°F) y en las áreas costeras estarían experimentando en los 70 (°F) durante horas de la noche y durante el día bajos 80 (°F)″, agregó Marrero Colón.

Esto significa que ya no se estarán experimentando los golpes de calor que fueron tan frecuentes durante el verano.

“En el mes de diciembre las temperaturas no son calientes, o sea que ese periodo de advertencias de calor, pues no estamos en la temporada como tal... No se descarta que en ocasiones pueda suceder, pero no es típico de la temporada”, planteó.

En cuanto a las condiciones del tiempo, afirmó que se espera un día relativamente estable.

“En el día de hoy vamos a tener un tiempo relativamente estable, periodos en que el cielo estará sin nubosidad, mayormente estables y no se descarta que algunos aguaceros puedan entrar al área debido a los vientos del este noreste que tenemos”, dijo.

Sin embargo, explicó que, “de sábado para domingo, habrá un aumento en la humedad. Esto, a medida que un frente (frío) al norte de la región y humedad en el Caribe se aproximan al área y nos van a traer en ocasiones actividad de aguaceros”.

Deterioro condiciones marítimas

El Meteorología advirtió, en una publicación en la red social X (antes Twitter), que “el aumento en la velocidad del viento y marejadas del norte continuará provocando un deterioro de las condiciones marítimas y costeras desde hoy hasta temprano la próxima semana”.

Sobre este particular, la meteoróloga dijo que “durante el día de hoy se espera que se mantengan, por lo menos, con vientos del este de 10 a 15 nudos, con oleaje de seis a ocho pies. Ya entrada la noche, comenzamos con vientos de 15 a 20 nudos, con el oleaje de seis a ocho pies y, ocasionalmente, 10 pies”.

Esto se debe a una marejada del norte que estará afectando todas las aguas de Puerto Rico, explicó la meteoróloga.

Destacó que “hay una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones y se espera que continúe para todas las aguas del mar afuera del océano Atlántico, incluyendo las aguas costeras del norte, por lo menos, hasta la tarde de hoy”.

No obstante, explicó que, para el sábado, se estaría ampliando la advertencia para todas las aguas alrededor de Puerto Rico.