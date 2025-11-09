Opinión
9 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cuidado en los ríos: onda tropical podría causar golpes de agua

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan espera rondas de aguaceros, especialmente en el este y sur de Puerto Rico

9 de noviembre de 2025 - 8:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las lluvias podrían dejar acumulaciones de agua en áreas donde están los ríos de El Yunque y el este de Puerto Rico. (ALBERTO BARTOLOMEI)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Si tiene planificado visitar algún río este domingo, esté muy pendiente a las condiciones del tiempo.

Golpes de agua son posibles a causa de una onda tropical que dejará aguaceros en diferentes sectores de Puerto Rico, especialmente en el este y sur, según espera el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).

“Esperamos que estos aguaceros se muevan relativamente rápido y, debido a eso, no esperamos que las acumulaciones de agua no sean significativas”, dijo el meteorólogo del SNM, Ernesto Morales.

Agregó que “sí vamos a tener durante el resto del día de hoy interrupciones de aguaceros asociados a la onda tropical”. Señaló que “esperamos tener momentos de sol. No es que va a llover todo el día”, pero “que debido a la inestabilidad de la onda, tendremos rondas de aguaceros”.

“Entre media mañana y la tarde, cuando que vengan rondas adicionales de aguaceros, quizás veamos algunos golpes de agua en los ríos del este y sureste de Puerto Rico”, apuntó Morales.

“Así que esa área, (donde están) los ríos del Yunque, quizás puedan ver algunos golpes de agua con las rondas de aguaceros que llegarán más entrado el día”, añadió.

Asimismo, dijo que esos aguaceros van a estar acompañadas de ráfagas de viento, entre 25 a 35 millas por hora, “que es lo que estamos viendo en los sensores, luego del paso de la primera onda en los municipios del sur”.

“También estamos avisando a los operadores de pequeñas embarcaciones que debido al paso de la onda, el oleaje estará un poco picado”, expuso Morales, quien comentó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas en playas del este, sur y norte.

Según el científico, el radar muestra aire seco en las Antillas Menores, por lo que pueden esperarse tiempo más estable al inicio de la semana.

“La onda, como se está moviendo rápido. La mayor parte de la humedad debe estar saliendo tarde esta noche y mañana habría algunos aguaceros residuales, pero gradualmente mejorando. Mañana es un día bastante mejor en comparación con hoy”, afirmó.

Lluvias Inundaciones Servicio Nacional de Meteorología Ondas tropicales
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
