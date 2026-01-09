El viernes arranca con “friíto” y temperaturas agradables en Puerto Rico

Temperaturas frescas, especialmente durante la mañana y en zonas montañosas, marcarán el panorama del tiempo este viernes en Puerto Rico.

Según el meteorólogo Ian Colón, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en zonas bajas, las temperaturas alcanzarán los medios 80 grados Fahrenheit, mientras que en áreas montañosas oscilarán entre los altos 70 a bajos 80 grados, favoreciendo una sensación de “friíto” temprano, particularmente en sectores elevados.

En cuanto a las condiciones marítimas y costeras, Colón advirtió que existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas expuestas del norte y este.

Recordó que corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles incluso en áreas de riesgo moderado.

Sobre el tiempo, señaló que un parche de humedad se aproxima a la región, aunque no se anticipa actividad significativa. Aun así, podrían registrarse aguaceros pasajeros que ocasionen acumulaciones menores de agua en las carreteras.

El pronóstico señala condiciones variables, con aguaceros en la mañana sobre el este, y actividad en la tarde en el interior y suroeste.