Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El viernes arranca con “friíto” y temperaturas agradables en Puerto Rico

También existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas expuestas del norte y este

9 de enero de 2026 - 7:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para el fin de semana, prevalecerá este mismo patrón del tiempo. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Temperaturas frescas, especialmente durante la mañana y en zonas montañosas, marcarán el panorama del tiempo este viernes en Puerto Rico.

Según el meteorólogo Ian Colón, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en zonas bajas, las temperaturas alcanzarán los medios 80 grados Fahrenheit, mientras que en áreas montañosas oscilarán entre los altos 70 a bajos 80 grados, favoreciendo una sensación de “friíto” temprano, particularmente en sectores elevados.

En cuanto a las condiciones marítimas y costeras, Colón advirtió que existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas expuestas del norte y este.

Recordó que corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles incluso en áreas de riesgo moderado.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Sobre el tiempo, señaló que un parche de humedad se aproxima a la región, aunque no se anticipa actividad significativa. Aun así, podrían registrarse aguaceros pasajeros que ocasionen acumulaciones menores de agua en las carreteras.

El pronóstico señala condiciones variables, con aguaceros en la mañana sobre el este, y actividad en la tarde en el interior y suroeste.

Para el fin de semana, el meteorólogo anticipó que prevalecerá este mismo patrón del tiempo.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
