Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de octubre de 2025
84°aguaceros
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios de la isla

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó, además, que se están desarrollando “tormentas eléctricas”

18 de octubre de 2025 - 3:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Servicio Nacional de Meteorología emitió advertencia de inundaciones para varios municipios. (Nahira Montcourt)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para los municipios de Bayamón, San Juan y Guaynabo, vigente hasta las 4:00 p.m., debido a “lluvias excesivas”.

RELACIONADAS

De igual forma, el SNM emitió un aviso meteorológico especial para San Sebastián, Lares, Moca, Bayamón, Carolina y Guaynabo, hasta las 3:15 p.m., por el desarrollo de fuertes tormentas eléctricas.

De acuerdo al informe compartido por la agencia federal, el radar Doppler detectó “intensas lluvias por tormentas eléctricas”, lo que podría provocar inundaciones en zonas urbanas y arroyos pequeños.

“Se han registrado entre 1 y 1.5 pulgadas de lluvia. Se esperan precipitaciones adicionales de una a dos pulgadas en el área. Esta lluvia adicional provocará inundaciones leves”, indica el reporte.

Además, el SNM alertó que “se están desarrollando tormentas eléctricas en algunas zonas de Puerto Rico, por lo que se esperan períodos de lluvia moderada a fuerte que provocarán encharcamiento en carreteras”.

En un comunicado especial compartido en sus redes sociales, la agencia indicó que “es probable que haya vientos en ráfagas y relámpagos frecuentes”.

Más temprano, la meteoróloga María Novoa, del SNM, indicó a El Nuevo Día que se esperaban aguaceros y tronadas durante la tarde, debido a un frente drío que permanece cercano a la región.

“Pero hay bastante nubosidad. Al haber mucha nubosidad, no se calienta lo suficiente la tierra y ese calor diurno es la gasolina para los aguaceros de la tarde”, puntualizó.

Tags
Breaking NewsTiempoTiempo en Puerto RicoMeteorologíaInundacionesAdvertencia de inundaciones
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 18 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: