Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios de la isla

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para los municipios de Bayamón, San Juan y Guaynabo, vigente hasta las 4:00 p.m., debido a “lluvias excesivas”.

De igual forma, el SNM emitió un aviso meteorológico especial para San Sebastián, Lares, Moca, Bayamón, Carolina y Guaynabo, hasta las 3:15 p.m., por el desarrollo de fuertes tormentas eléctricas.

De acuerdo al informe compartido por la agencia federal, el radar Doppler detectó “intensas lluvias por tormentas eléctricas”, lo que podría provocar inundaciones en zonas urbanas y arroyos pequeños.

“Se han registrado entre 1 y 1.5 pulgadas de lluvia. Se esperan precipitaciones adicionales de una a dos pulgadas en el área. Esta lluvia adicional provocará inundaciones leves”, indica el reporte.

Además, el SNM alertó que “se están desarrollando tormentas eléctricas en algunas zonas de Puerto Rico, por lo que se esperan períodos de lluvia moderada a fuerte que provocarán encharcamiento en carreteras”.

PUBLICIDAD

En un comunicado especial compartido en sus redes sociales, la agencia indicó que “es probable que haya vientos en ráfagas y relámpagos frecuentes”.

Más temprano, la meteoróloga María Novoa, del SNM, indicó a El Nuevo Día que se esperaban aguaceros y tronadas durante la tarde, debido a un frente drío que permanece cercano a la región.