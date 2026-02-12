Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos ante fuertes aguaceros

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este jueves una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros.

Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

Ceiba, Fajardo y Luquillo: hasta la 1:30 p.m.

De acuerdo con la agencia meteorológica, a las 11:27 a.m., el radar Doppler registró lluvias intensas asociadas a tronadas.

Entre una a dos pulgadas de lluvia ya han caído en los municipios afectados y se espera al menos una pulgada adicional.

Más temprano, la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, indicó a El Nuevo Día que un aumento en la humedad y la inestabilidad asociada a una vaguada provocarán más aguaceros alrededor de la isla.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Según Zayas, algunos aguaceros se desarrollarían durante la mañana, especialmente cerca de la zona metropolitana y sectores del sur. Se espera que la frecuencia de las lluvias aumente a medida que avance la jornada.

En horas de la noche, los aguaceros podrían desplazarse hacia sectores del interior este y, posteriormente, a otras áreas del interior de la isla.