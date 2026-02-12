Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos ante fuertes aguaceros

Ya se ha registrado de una a dos pulgadas de lluvia en los municipios afectados

12 de febrero de 2026 - 11:59 AM

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este jueves una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros.

Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

  • Ceiba, Fajardo y Luquillo: hasta la 1:30 p.m.

De acuerdo con la agencia meteorológica, a las 11:27 a.m., el radar Doppler registró lluvias intensas asociadas a tronadas.

Entre una a dos pulgadas de lluvia ya han caído en los municipios afectados y se espera al menos una pulgada adicional.

Más temprano, la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, indicó a El Nuevo Día que un aumento en la humedad y la inestabilidad asociada a una vaguada provocarán más aguaceros alrededor de la isla.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Según Zayas, algunos aguaceros se desarrollarían durante la mañana, especialmente cerca de la zona metropolitana y sectores del sur. Se espera que la frecuencia de las lluvias aumente a medida que avance la jornada.

En horas de la noche, los aguaceros podrían desplazarse hacia sectores del interior este y, posteriormente, a otras áreas del interior de la isla.

La meteoróloga indicó que existe un riesgo limitado de inundaciones para la mayoría de la isla, particularmente en áreas del sur, sureste, norte y noroeste, donde podrían registrarse acumulaciones de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje.

Andrea Guemárez Soto
