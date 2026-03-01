Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones

Fuertes vientos y una marejada del este provocan condiciones peligrosas para navegantes en el mar

1 de marzo de 2026 - 10:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
The National Weather Service is maintaining a warning for small boat operators and a high risk of ocean currents (GFR Media).
El mar está picado debido a fuertes vientos y una marejada que llega desde el este.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones en Puerto Rico.

La meteoróloga del SNM, Glorian Rivera, explicó que la advertencia aplica a las aguas más afuera del Atlántico y el Caribe, incluyendo los pasajes de Mona y la Anegada.

Señaló que la situación responde a que el mar está picado por fuertes vientos y una marejada que llega desde el este.

Mientras, se mantiene un peligro moderado de corrientes marinas para las playas de Puerto Rico, con la excepción del oeste de la Isla.

Con relación a las condiciones del tiempo, Rivera dijo que una alta presión en el Atlántico provocará que se mantengan “tranquilas” hoy y en el inicio de la semana, por lo menos hasta el martes o miércoles, aunque podrían ocurrir aguaceros pasajeros, de poca duración, durante la mañana en el este y por la tarde en el oeste.

Sí dijo que aconsejan a los ciudadanos a mantenerse atentos a objetos livianos en los alrededores de sus hogares debido a los vientos fuertes que se esperan para algunos sectores de Puerto Rico.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
