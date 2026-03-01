Emiten advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones en Puerto Rico.

La meteoróloga del SNM, Glorian Rivera, explicó que la advertencia aplica a las aguas más afuera del Atlántico y el Caribe, incluyendo los pasajes de Mona y la Anegada.

Señaló que la situación responde a que el mar está picado por fuertes vientos y una marejada que llega desde el este.

Mientras, se mantiene un peligro moderado de corrientes marinas para las playas de Puerto Rico, con la excepción del oeste de la Isla.

Con relación a las condiciones del tiempo, Rivera dijo que una alta presión en el Atlántico provocará que se mantengan “tranquilas” hoy y en el inicio de la semana, por lo menos hasta el martes o miércoles, aunque podrían ocurrir aguaceros pasajeros, de poca duración, durante la mañana en el este y por la tarde en el oeste.