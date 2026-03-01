Emiten advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones
Fuertes vientos y una marejada del este provocan condiciones peligrosas para navegantes en el mar
1 de marzo de 2026 - 10:03 AM
1 de marzo de 2026 - 10:03 AM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones en Puerto Rico.
La meteoróloga del SNM, Glorian Rivera, explicó que la advertencia aplica a las aguas más afuera del Atlántico y el Caribe, incluyendo los pasajes de Mona y la Anegada.
Señaló que la situación responde a que el mar está picado por fuertes vientos y una marejada que llega desde el este.
Mientras, se mantiene un peligro moderado de corrientes marinas para las playas de Puerto Rico, con la excepción del oeste de la Isla.
[Mar 1]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 1, 2026
⚠️ Small Craft Advisory & Life-Threatening Rip Currents
🌊 Moderate rip current risk across many beaches of PR/USVI.
🚤 Hazardous conditions for Atlantic & Caribbean offshore waters and local passages.
Stay informed: https://t.co/53LEzNmz7I#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/8D0MzNmGZX
Con relación a las condiciones del tiempo, Rivera dijo que una alta presión en el Atlántico provocará que se mantengan “tranquilas” hoy y en el inicio de la semana, por lo menos hasta el martes o miércoles, aunque podrían ocurrir aguaceros pasajeros, de poca duración, durante la mañana en el este y por la tarde en el oeste.
Sí dijo que aconsejan a los ciudadanos a mantenerse atentos a objetos livianos en los alrededores de sus hogares debido a los vientos fuertes que se esperan para algunos sectores de Puerto Rico.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: