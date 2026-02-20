Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Fuera del agua! Olas rompientes de hasta 12 pies mantienen condiciones marítimas peligrosas

En cuanto al tiempo, se esperan cielos mayormente despejados

20 de febrero de 2026 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Persiste un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste, norte, este y Culebra. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aunque las condiciones del tiempo se mantendrán mayormente estables en tierra, una marejada continúa deteriorando el panorama marítimo y generando oleaje peligroso este viernes.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), advirtió que se mantiene vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta tarde en la noche en las aguas del Atlántico, el noroeste y el pasaje de la Mona.

Además, persiste un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste, norte, este y Culebra.

Zayas agregó que continúa en efecto una advertencia de resacas fuertes en esas zonas debido al oleaje rompiente, que alcanza entre 10 y 12 pies de altura, condiciones que se extenderán al menos hasta esta tarde.

De cara al fin de semana, anticipó una disminución gradual de la marejada hacia el sábado. No obstante, el riesgo alto de corrientes marinas podría persistir.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Para el domingo, el riesgo bajará a moderado, lo que implica que aún serían posibles corrientes peligrosas en el área, por lo que hizo un llamado a la precaución.

En cuanto al tiempo, Zayas explicó que se esperan cielos mayormente despejados durante la mañana y gran parte del día, con baja probabilidad de lluvia.

Sin embargo, en el oeste y noroeste, podría aumentar la probabilidad de aguaceros aislados en horas de la tarde, aunque no se anticipan problemas de inundaciones.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 20 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: