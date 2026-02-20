¡Fuera del agua! Olas rompientes de hasta 12 pies mantienen condiciones marítimas peligrosas

Aunque las condiciones del tiempo se mantendrán mayormente estables en tierra, una marejada continúa deteriorando el panorama marítimo y generando oleaje peligroso este viernes.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), advirtió que se mantiene vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta tarde en la noche en las aguas del Atlántico, el noroeste y el pasaje de la Mona.

Además, persiste un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste, norte, este y Culebra.

Zayas agregó que continúa en efecto una advertencia de resacas fuertes en esas zonas debido al oleaje rompiente, que alcanza entre 10 y 12 pies de altura, condiciones que se extenderán al menos hasta esta tarde.

De cara al fin de semana, anticipó una disminución gradual de la marejada hacia el sábado. No obstante, el riesgo alto de corrientes marinas podría persistir.

PUBLICIDAD

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Para el domingo, el riesgo bajará a moderado, lo que implica que aún serían posibles corrientes peligrosas en el área, por lo que hizo un llamado a la precaución.

En cuanto al tiempo, Zayas explicó que se esperan cielos mayormente despejados durante la mañana y gran parte del día, con baja probabilidad de lluvia.