El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (WPC/NOAA, en inglés) emitió ayer, jueves, una vigilancia del fenómeno El Niño para el hemisferio norte, lo que significa que las condiciones durante los próximos seis meses estarán favorables para el desarrollo de la fase cálida de El Niño/Oscilación del Sur (ENSO, en inglés).

El ENSO es el ciclo que hace referencia a las variaciones “coherentes o fuertes” -en determinados periodos del año- de las temperaturas de la superficie del mar (SST, en inglés), la lluvia convectiva, presión en la superficie y circulación atmosférica en el océano Pacífico ecuatorial, define la NOAA. Dependiendo la fase de este ciclo, será las condiciones que se experimentarán en dicha región y que, a su vez, generan un impacto en el resto del mundo.

Por ejemplo, cuando domina El Niño, aumenta el desarrollo de lluvias convectivas (con fuertes tronadas) a través de la mitad este del Pacífico ecuatorial. Asimismo, disminuyen los vientos alisios y cortantes en dicha región, al tiempo en que aumenta el desarrollo de ciclones en dicha región.

Lo opuesto a las condiciones que promueve El Niño en el Pacífico se refleja en el Atlántico, donde se reduce el desarrollo de fuertes eventos de precipitación, aumentan los vientos cortantes y se limita la actividad ciclónica durante la temporada de huracanes.

“Los pronósticos más recientes favorecen la transición a El Niño comenzando junio-agosto 2023 y persistiendo hasta el invierno. Aunque la baja confianza de los pronósticos durante la primavera puede resultar en sorpresas, la onda oceánica Kelvin reciente más las anomalías recurrentes de los vientos del oeste sugieren que se calentarán aún más las temperaturas en el Océano Pacífico tropical. El calentamiento costero en el este del Pacífico pudiera indicar un cambio a través de la cuenca del Pacífico”, explicó el WPC acerca de los factores que tomó en cuenta para la determinación de la vigilancia.

De hecho, la agencia precisó que el rango de posibilidades de que para finales de este año domine El Niño es de 4 en 10. De cualquier manera, los modelos y el análisis de expertos sugieren que la fase neutral del ENSO dominará durante la primavera y, posteriormente, existe un 62% de probabilidad de que domine El Niño para los meses de mayo a julio.

Cuando el WPC informa que condiciones del ENSO-Neutral podrían registrarse implica que hay igual probabilidad para que ocurran condiciones vinculadas a La Niña como a El Niño.

No se descarta que el fenómeno El Niño continúe dominando durante el pico de la temporada de huracanes, entre agosto a octubre, pero el informe establece que existe mucha incertidumbre con respecto a cuán fortalecido estará El Niño para entonces.

Aunque es un fenómeno que ocurre, principalmente, en el Pacífico, los impactos de El Niño se aprecian en el resto del mundo e incluye a Puerto Rico.

A nivel climatológico, cuando domina dicho evento atmosférico, la isla recibe menos eventos de lluvia, lo que podría prolongar la duración de las condiciones de sequía. Asimismo, el país se beneficiaría de una baja actividad ciclónica.

No obstante, solo toma un impacto de una tormenta o huracán para considerar una temporada activa, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan exhortó a la población a no bajar la guardia y continuar atenta a los informes de la oficina en Puerto Rico y la NOAA.

El pronóstico de la NOAA para la próxima temporada de huracanes, que inicia el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, se publicará el próximo mes de mayo.

“El Niño no es el único factor que controla las condiciones climáticas alrededor del Caribe, pero es, definitivamente, uno de los jugadores más significativos que tenemos en la región. Menos lluvia no, necesariamente, se tiene que traducir a más sequía, porque la sequía también tiene otros parámetros hidrológicos y sociales. No solamente depende de cuánta agua caiga, sino cómo se use el agua que cae. Así que tiene otros factores a considerar”, explicó anteriormente a El Nuevo Día el meteorólogo Emanuel Rodríguez González.