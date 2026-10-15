Lluvias vespertinas podrían dejar inundaciones para el oeste y suroeste de Puerto Rico

La región oeste y suroeste de Puerto Rico podría enfrentar inundaciones durante la tarde del jueves a causa del desarrollo de lluvias y tronadas alrededor de la cordillera central.

Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), David Sánchez, se esperan además aguaceros pasajeros durante la mañana para los municipios del norte y este del archipiélago.

“Estos simplemente son aguaceros arrastrados por el viento que esta de dirección más este y noreste y se están concentrando en esta área”, explicó Sánchez.

Por otra parte, tanto las playas del norte de Puerto Rico como la isla municipio de Culebra tendrán un riesgo moderado de corrientes marinas.