Lluvias vespertinas podrían dejar inundaciones para el oeste y suroeste de Puerto Rico
En la mañana el norte y este también tendrán actividad de aguaceros, aunque más pasajera
15 de octubre de 2026 - 8:28 AM
15 de octubre de 2026 - 8:28 AM
La región oeste y suroeste de Puerto Rico podría enfrentar inundaciones durante la tarde del jueves a causa del desarrollo de lluvias y tronadas alrededor de la cordillera central.
Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), David Sánchez, se esperan además aguaceros pasajeros durante la mañana para los municipios del norte y este del archipiélago.
“Estos simplemente son aguaceros arrastrados por el viento que esta de dirección más este y noreste y se están concentrando en esta área”, explicó Sánchez.
⛅ ¡Un día con tiempo variable!— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 15, 2026
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Por otra parte, tanto las playas del norte de Puerto Rico como la isla municipio de Culebra tendrán un riesgo moderado de corrientes marinas.
A su vez, Sánchez apuntó que este patrón de condiciones del tiempo se debe repetir para mañana viernes aunque “con menos actividad de lluvia y con aire más seco”.
[Oct 15] 🌊🟡 LOW TO MODERATE RIP CURRENT RISK | RIESGO MODERADO DE CORRIENTES MARINAS— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 15, 2026
A moderate rip current risk continues today for the north and east facing beaches of Puerto Rico including Culebra.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/A1S1BGlH8E
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