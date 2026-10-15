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Lluvias vespertinas podrían dejar inundaciones para el oeste y suroeste de Puerto Rico

En la mañana el norte y este también tendrán actividad de aguaceros, aunque más pasajera

15 de octubre de 2026 - 8:28 AM

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La actividad de lluvia se concentrará en la tarde en el oeste y suroeste de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La región oeste y suroeste de Puerto Rico podría enfrentar inundaciones durante la tarde del jueves a causa del desarrollo de lluvias y tronadas alrededor de la cordillera central.

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Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), David Sánchez, se esperan además aguaceros pasajeros durante la mañana para los municipios del norte y este del archipiélago.

“Estos simplemente son aguaceros arrastrados por el viento que esta de dirección más este y noreste y se están concentrando en esta área”, explicó Sánchez.

Por otra parte, tanto las playas del norte de Puerto Rico como la isla municipio de Culebra tendrán un riesgo moderado de corrientes marinas.

A su vez, Sánchez apuntó que este patrón de condiciones del tiempo se debe repetir para mañana viernes aunque “con menos actividad de lluvia y con aire más seco”.

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TiempoTiempo en Puerto RicoBreaking NewsMeteorologíaServicio Nacional de MeteorologíaLluvias
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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