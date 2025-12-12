Meteorología advierte sobre aguaceros aislados y condiciones marítimas peligrosas

Una masa de aire más seco entrará en la región este viernes, favoreciendo condiciones más estables y reduciendo significativamente la actividad de lluvia en Puerto Rico, según el pronóstico más reciente del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, el meteorólogo del SNM, Manuel Ramos, confirmó que las condiciones del tiempo estarán “gradualmente mejorando” y que se espera un “parche de aire más seco que promoverá mejores condiciones del tiempo”.

“Es posible aguaceros en el área este, pero no tan fuertes y también es posible que se desarrollen aguaceros en el noroeste de Puerto Rico, pero las condiciones irán mejorando. No es hasta mañana, sábado, que se espera un disturbio que incrementará nuevamente los aguaceros a través del área”, dijo.

Ramos indicó que, aunque las condiciones del tiempo estarán “bastante bien” y con “aguaceros aislados”, ese no es el panorama en términos marítimos.

“Tenemos un comunicado de riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, desde Aguadilla hasta Fajardo, incluyendo la isla municipio de Culebra, que se extendería hasta el sábado a las 6:00 p.m., y para Culebra, hasta las 6:00 a.m.”, agregó.

Asimismo, reveló que hay una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas, debido a oleaje de cinco a siete pies en aguas costeras del norte.

“Esto se debe a un incremento en los vientos que está ocasionando este oleaje y a una marejada que está llegando desde ayer (jueves) para deteriorar las condiciones marítimas”, comentó.