Meteorología advierte sobre aguaceros aislados y condiciones marítimas peligrosas

Este es el pronóstico más reciente de la agencia para Puerto Rico

12 de diciembre de 2025 - 8:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mar picado es consecuencia de los vientos que se registran entre 20 y 25 millas por horas. (Archivo/GFR)
El mar picado es consecuencia de los vientos que se registran en la costa de la isla.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una masa de aire más seco entrará en la región este viernes, favoreciendo condiciones más estables y reduciendo significativamente la actividad de lluvia en Puerto Rico, según el pronóstico más reciente del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, el meteorólogo del SNM, Manuel Ramos, confirmó que las condiciones del tiempo estarán “gradualmente mejorando” y que se espera un “parche de aire más seco que promoverá mejores condiciones del tiempo”.

“Es posible aguaceros en el área este, pero no tan fuertes y también es posible que se desarrollen aguaceros en el noroeste de Puerto Rico, pero las condiciones irán mejorando. No es hasta mañana, sábado, que se espera un disturbio que incrementará nuevamente los aguaceros a través del área”, dijo.

Ramos indicó que, aunque las condiciones del tiempo estarán “bastante bien” y con “aguaceros aislados”, ese no es el panorama en términos marítimos.

“Tenemos un comunicado de riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, desde Aguadilla hasta Fajardo, incluyendo la isla municipio de Culebra, que se extendería hasta el sábado a las 6:00 p.m., y para Culebra, hasta las 6:00 a.m.”, agregó.

Asimismo, reveló que hay una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas, debido a oleaje de cinco a siete pies en aguas costeras del norte.

“Esto se debe a un incremento en los vientos que está ocasionando este oleaje y a una marejada que está llegando desde ayer (jueves) para deteriorar las condiciones marítimas”, comentó.

Precisamente, la agencia meteorológica alertó sobre un aumento en los vientos que promoverá condiciones de brisa fuerte. En ese aspecto, se esperan vientos de 15 a 25 millas por hora (mph), con ráfagas de hasta 30 mph, durante el día, por lo que es posible que objetos sueltos puedan ser arrastrados.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
