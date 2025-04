“No se acerquen a los ríos”: alertan sobre un riesgo significativo de inundaciones repentinas para casi toda la isla

Rivera indicó que se espera que l a actividad de lluvia, asociada a una vaguada que se desplaza por la región, comience hoy entre las 10:00 a.m. y 11:00 a.m.

“Podemos ver golpes de agua súbitos a lo largo de largo de las cuencas de los ríos y pequeños riachuelos (...) no es momento para visitar nuestros ríos ni lugares propensos a inundaciones en los próximos días. Hemos tenido eventos y desgracias en los pasados días (...) No se acerquen a los ríos. No es el momento y las personas que vean inundaciones o ríos cruzando por encima de los puentes no se atrevan a cruzar, que viren, den la vuelta. Pero no crucen carreteras inundadas”, resaltó.