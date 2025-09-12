Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Onda tropical en el Atlántico bajo vigilancia mientras continúan las altas temperaturas en Puerto Rico

Conoce el pronóstico del tiempo para el fin de semana

12 de septiembre de 2025 - 9:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El calor, combinado con la brisa marina, también propiciará la inestabilidad atmosférica. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las altas temperaturas y el riesgo de calor continuarán afectando a Puerto Rico durante los próximos días, mientras se anticipan aguaceros y tronadas en horas de la tarde, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

RELACIONADAS

De acuerdo con el meteorólogo Manuel Ramos, del SNM, una advertencia de calor estará vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. para todos los pueblos costeros y urbanos.

El calor, combinado con la brisa marina, también propiciará la inestabilidad atmosférica.

“Esto ocasionará que tengamos aguaceros y tronadas en la tarde sobre el área metro, el interior de la cordillera Central hacia el oeste y noroeste. Debido a unas vaguadas bastante al norte, puede que las tronadas no se muevan tan rápido”, precisó el científico.

El patrón en el tiempo se mantendrá similar hasta el domingo, cuando se espera que la humedad de una onda tropical alcance la isla, provocando un ambiente más inestable.

En cuanto a las condiciones costeras, Ramos señaló que todas las playas se mantienen bajo un riesgo bajo de corrientes marinas.

“Se espera que continúe al menos hasta en la mañana del domingo cuando algunas playas en el norte y este podrían tener riesgo moderado”, anticipó.

“Seguiremos monitoreando”

Por otro lado, una onda tropical ubicada cerca de la costa occidental de África continúa bajo vigilancia.

De acuerdo con el boletín de las 8:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH), el sistema mantiene un 0% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 40% en los próximos siete días.

“Este fin de semana no esperan que se desarrolle. Pero cuando entre a esta área del Atlántico tropical central podría encontrar condiciones algo favorables”, señaló Ramos.

De evolucionar, podría convertirse en depresión tropical para mediados de la próxima semana, mientras avanza hacia el oeste o el oeste-noroeste sobre el Atlántico tropical oriental y central a una velocidad de entre 10 a 15 millas por hora (mph).

Aunque este fin de semana no se espera desarrollo significativo, Ramos señaló que septiembre es el mes más activo de la temporada de huracanes, cuando nuevas ondas tropicales suelen surgir cada tres a cinco días en condiciones favorables.

“Seguiremos monitoreando el sistema. Los modelos sugieren que se mantendrá bastante lejos y que pasará al norte de Puerto Rico. Pero es importante seguir las comunicaciones oficiales y siempre mantenerse preparados”, destacó.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: