Otra día caluroso: aguaceros ligeros también se concentrarán sobre el interior y oeste

El Servicio Nacional de Meteorología(SNM) en San Juan espera este martes otra jornada calurosa y con aguaceros ligeros, que se concentrarán sobre el interior y oeste de la isla en horas de la tarde.

Según la meteoróloga Odalys Martínez, del SNM, la zona sur de la isla podría experimentar actividad de lluvia pasajera durante la mañana. Mientras, la humedad y el calor diurno de la tarde propiciarán el desarrollo de aguaceros más significativos en sectores del interior montañoso y del oeste.

Al mismo tiempo, se mantiene vigente una advertencia de calor desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

“Se espera que los índices de calor sobrepasen los 100 grados Fahrenheit en zonas costeras”, sostuvo Martínez.

Agregó que, en la tarde, llegará particulado de polvo del Sahara, lo que provocará cielos brumosos. La científica precisó que debe haber una mejoría en la calidad del aire para el jueves.

Atentos a la tormenta tropical Erin

Ante la formación de la tormenta tropical Erin que se prevé se convierta en el primer huracán del año en el Atlántico, Martínez señaló que “es muy temprano en términos generales para especificar impactos a través de nuestra zona”.

“Sí hay una gran probabilidad que las condiciones marítimas se deterioren significativamente y esto es para el fin de semana a medida que, basado en la última trayectoria, el centro de este sistema debe estar localizado un poco a 300 millas al noreste de nosotros”, precisó.

“Es bien importante, ya que este sistema ya está desarrollado, que las personas se mantengan atentas a fuentes oficiales para ver cómo este sistema va evolucionando”, resaltó.

En su boletín de las 5:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes(NCH, por sus siglas en inglés) ubicó a Erin a 690 millas al oeste de las islas de Cabo Verde.