La tormenta tropical Erin podría alcanzar fuerza de huracán durante la tarde del jueves

La tormenta tropical Erin podría convertirse en huracán durante la tarde o noche de este jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami, en el boletín de las 11:00 p.m.

La agencia indicó, en el informe más reciente, que Erin mantenía vientos de 45 millas por hora (mph), aunque su velocidad de traslación se redujo levemente, de 22 a 20 mph. A las 11:00 p.m., el ciclón se localizaba en la latitud 16.7 Norte, longitud 40.1 Oeste.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a 60 millas de su centro y mantiene una presión central mínima de 1004 milíbares.

Aunque el CNH no pronosticó un fortalecimiento rápido, no descartó la posibilidad de que el ciclón se fortalezca gradualmente durante la tarde del miércoles.

Proyección del tiempo de traslado del sistema Erin. (NHC/NOAA)

“Se espera un pequeño cambio en la fuerza hasta esta noche, pero se pronostica que el fortalecimiento gradual comience el miércoles. Erin podría convertirse en un huracán a última hora del jueves”, sostuvo el CNH.

“El pronóstico de intensidad oficial está en el extremo alto de la guía del modelo y muestra que Erin se está convirtiendo en un huracán mayor en alrededor de 5 días. Hay una incertidumbre significativa en las predicciones de intensidad en este rango de tiempo”, apuntó la agencia federal.

No obstante, el boletín señaló que “aunque todavía es demasiado pronto para saber exactamente qué impacto Erin podría traer al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, el riesgo ha aumentado de que Erin se mueva más cerca de estas islas durante el fin de semana. Los intereses allí deben monitorear el progreso de esta tormenta“.

Por su parte, la meteoróloga Odalys Martínez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) señaló a El Nuevo Día que “es muy temprano en términos generales para especificar impactos a través de nuestra zona”.

“Sí hay una gran probabilidad que las condiciones marítimas se deterioren significativamente y esto es para el fin de semana a medida que, basado en la última trayectoria, el centro de este sistema debe estar localizado un poco a 300 millas al noreste de nosotros”, precisó.

“Es bien importante, ya que este sistema ya está desarrollado, que las personas se mantengan atentas a fuentes oficiales para ver cómo este sistema va evolucionando”, resaltó.

“A medida que nos acercamos al pico climatológico de la temporada de huracanes, este es un momento oportuno para garantizar que sus planes de preparación estén en su lugar”, exhortó, en tanto, el NHC.

A las 5:00 p.m., Erin mantenía vientos de 45 millas por hora (mph) con un movimiento de traslación de 22 mph hacia el oeste. El centro del sistema atmosférico se posicionaba en la latitud 17.0 Norte y longitud 38.3 Oeste.

A las 11:00 a.m., la dependencia federal informó que el sistema se mantenía con vientos sostenidos de 45 millas por hora (mph), que se extienden hasta 35 millas desde el centro del sistema. A esa hora, Erin se localizó cerca de la latitud 17.2 norte, longitud 36.3 oeste.

El próximo boletín de Erin será emitido a las 5:00 a.m.