Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
11 de agosto de 2025
84°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cuba mantiene “estrecha vigilancia” a la trayectoria de la tormenta tropical Erin

Meteorólogos de la isla han advertido de que la nueva temporada de ciclones será “muy activa”

11 de agosto de 2025 - 5:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La tormenta tropical Erin se formó hoy, lunes. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Habana - El Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba informó este lunes que vigila la recién formada tormenta tropical Erin, aunque considera que actualmente no ofrece peligro para la isla.

RELACIONADAS

Erin, la quinta tormenta de la actual temporada de ciclones en el Atlántico, estaba situada a unos 455 kilómetros al oeste de Cabo Verde y se mueve al oeste con una velocidad de 31 kilómetros por hora, indicó el primer aviso de ciclón tropical emitido por el Centro de Pronósticos del Insmet.

Asimismo, señaló que por su posición y época del año mantiene una “estrecha vigilancia” sobre la evolución de este sistema que posee vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora con rachas superiores y ha continuado ganando en organización e intensidad.

La Habana, capital de Cuba, fue una de las zonas más afectadas por los vientos y aguaceros del huracán Rafael. El ciclón derribó árboles y postes del tendido eléctrico, y también provocó el derrumbe de algunas estructuras, así como un fuerte oleaje en el litoral noroeste de la isla.El paso del ciclón Rafael se suma a otros problemas que sufre Cuba, desde lo económico a lo social. Precisamente hace dos semanas sufrió el embate de otro ciclón, Oscar, esta vez por el oriente del país y que dejó ocho muertos y cuantiosos daños materiales en viales, infraestructura y cosechas.
1 / 8 | Así fue el impacto del huracán Rafael en Cuba. La Habana, capital de Cuba, fue una de las zonas más afectadas por los vientos y aguaceros del huracán Rafael. - Ramon Espinosa

Los meteorólogos cubanos han advertido de que la nueva temporada de ciclones en el océano Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe 2025 -vigente desde este 1 de junio hasta el 30 de noviembre- será “muy activa”, con la posible formación de ocho huracanes.

Además, han señalado que las probabilidades de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es elevada (75 %), mientras que es del 50 % para que uno de procedencia atlántica penetre en el Mar Caribe y afecte a la isla.

En la temporada ciclónica de 2024 se registraron siete tormentas tropicales y once huracanes, de los cuales cinco alcanzaron la categoría de 3 o superior, de un máximo de cinco en la escala Saffir-Simpson que mide su intensidad. Dos de esos eventos meteorológicos impactaron fuertemente a Cuba.

Cuba queda a oscuras otra vez tras el paso del huracán Rafael

Cuba queda a oscuras otra vez tras el paso del huracán Rafael

El fenómeno afectó gran parte de la isla con intensos vientos de categoría 3.

El 20 de octubre, Óscar tocó tierra cubana como un huracán categoría 1 en la provincia de Guantánamo (extremo este) con vientos de hasta 130 km/h. Después se degradó a tormenta tropical y dejó ocho fallecidos, daños a 12,000 viviendas, inundaciones que aislaron comunidades, pérdidas en la agricultura y otros estragos.

Unas dos semanas después, el huracán Rafael, de categoría 3, golpeó el occidente cubano, mayormente a la provincia Artemisa -con vientos sostenidos de 185 km/h -aunque también afectó a las vecinas La Habana y Mayabeque- y provocó el colapso total del sistema eléctrico nacional, lo que afectó a diez millones de personas. 

Tags
Breaking NewsCubaTormenta tropical
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: