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Polvo del Sahara y mucho calor: llaman a precaución en actividades al aire libre

Conoce el pronóstico del tiempo trazado por el Servicio Nacional de Meteorología

29 de mayo de 2026 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo polvo del Sahara. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Si tienes planes al aire libre o de playa este fin de semana, debes tomar precauciones por el aumento del polvo del Sahara, el calor elevado y el riesgo de corrientes marinas que afectará principalmente las costas del norte y este de Puerto Rico.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, se anticipa una tendencia gradual hacia condiciones de tiempo más estables desde este viernes y durante el fin de semana, a medida que una densa capa de particulado del Sahara continúe filtrándose sobre la región.

No obstante, las concentraciones aumentarán gradualmente, particularmente desde el sábado hasta principios de la próxima semana laboral. Más precisamente, se pronostican concentraciones elevadas desde tarde el domingo hasta el martes.

El SNM advirtió que ese particulado podría provocar cielos brumosos, visibilidad reducida y deterioro en la calidad del aire. Ante ese panorama, la dependencia federal exhortó a las personas a mantener sus medicamentos a la mano y considerar limitar las actividades al aire libre.

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Para este viernes, se espera que prevalezcan cielos mayormente despejados a parcialmente nublados durante la mañana. Sin embargo, en horas de la tarde podrían desarrollarse aguaceros y tronadas aisladas sobre el interior y oeste de Puerto Rico, por lo que existe un riesgo limitado de inundaciones.

De igual forma, las condiciones más cálidas de lo normal también persistirán desde hoy hasta, al menos, principios de la próxima semana. El SNM anticipa índices de calor en los altos 90 grados Fahrenheit y bajos 100 grados, principalmente en zonas urbanas, costeras y de baja elevación durante las horas pico de la tarde.

Asimismo, persistirá un riesgo moderado de corrientes marinas, principalmente en las playas del norte y este. Bajo ese nivel de riesgo, son posibles corrientes marinas amenazantes a la vida en la zona de rompientes.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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