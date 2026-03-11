Se acerca una vaguada: aguaceros frecuentes y riesgo de tronadas en Puerto Rico

Una vaguada que se acerca a la región provocará este miércoles un aumento en la actividad de lluvia sobre Puerto Rico con aguaceros frecuentes.

Según el meteorólogo David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), durante la mañana se anticipan aguaceros frecuentes en el este de la isla, mientras que en horas de la tarde existe el potencial de tronadas aisladas en sectores del interior y oeste.

Sánchez indicó que las condiciones ventosas también continuarán influyendo en el patrón del tiempo. Se esperan vientos entre 15 a 20 millas por hora (mph), lo que ha contribuido a mantener condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico.

De hecho, permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del Atlántico, donde el oleaje podría alcanzar hasta siete pies de alto.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Además, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado para las costas norte, este y sur de Puerto Rico, por lo que las autoridades exhortaron precaución a quienes visiten las playas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas alcanzarán los medios 80 grados Fahrenheit en elevaciones bajas, mientras que en zonas montañosas las mínimas podrían descender a los bajos 60 grados durante la noche.