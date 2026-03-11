Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se acerca una vaguada: aguaceros frecuentes y riesgo de tronadas en Puerto Rico

Permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del Atlántico

11 de marzo de 2026 - 8:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Además, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado para las costas norte, este y sur de Puerto Rico. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una vaguada que se acerca a la región provocará este miércoles un aumento en la actividad de lluvia sobre Puerto Rico con aguaceros frecuentes.

RELACIONADAS

Según el meteorólogo David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), durante la mañana se anticipan aguaceros frecuentes en el este de la isla, mientras que en horas de la tarde existe el potencial de tronadas aisladas en sectores del interior y oeste.

Sánchez indicó que las condiciones ventosas también continuarán influyendo en el patrón del tiempo. Se esperan vientos entre 15 a 20 millas por hora (mph), lo que ha contribuido a mantener condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico.

De hecho, permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del Atlántico, donde el oleaje podría alcanzar hasta siete pies de alto.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Además, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado para las costas norte, este y sur de Puerto Rico, por lo que las autoridades exhortaron precaución a quienes visiten las playas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas alcanzarán los medios 80 grados Fahrenheit en elevaciones bajas, mientras que en zonas montañosas las mínimas podrían descender a los bajos 60 grados durante la noche.

Sánchez anticipó que, para mañana, se espera un patrón similar de tiempo inestable. No obstante, aunque los vientos disminuirán ligeramente, lo que representará una mejoría en las condiciones ventosas, aumentará el potencial de inundaciones, ya que los aguaceros podrían moverse más lentamente sobre algunas zonas de la isla.

Breaking NewsTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
