Se forma la tormenta tropical Lorenzo en medio del Atlántico
El sistema tropical no representa, por el momento, amenaza para el Caribe
13 de octubre de 2025 - 6:52 AM
El Centro Nacional de Huracanes (CNH) confirmó que el Invest97L se convirtió, en la madrugada de este lunes, en la tormenta tropical Lorenzo.
El nuevo sistema ciclónico presenta vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (mph) y se mueve en dirección hacia el noroeste a 17 mph, de acuerdo con el boletín de las 5:00 a.m. del CNH.
Lorenzo no representa amenaza alguna para zonas pobladas y la potencial trayectoria trazada por el CNH la mantiene alejada del Caribe.
“A las 5:00 a.m., el centro de la tormenta tropical Lorenzo se localizó cerca de la latitud 14.2 Norte, longitud 40.3 Oeste. Lorenzo se está moviendo hacia el noroeste cerca de 17 mph (28 km/h) y se espera este movimiento con alguna desaceleración gradual hasta esta noche, seguido de un giro hacia el norte el martes”, precisó la agencia meteorológica.
“Se pronostica poco cambio en fuerza hoy, pero alguna intensificación gradual es posible a la porción media de esta semana”, añade el boletín.
El domingo, el CNH había adelantado que el sistema tenía una probabilidad mediana de fortalecimiento. En la mañana, la agencia federal indicó que tenía un 40% de probabilidad de formación para las próximas 48 horas y de 50% para los próximos siete días.
