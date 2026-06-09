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Sigue la racha de calor: índices podrían alcanzar hasta 111 grados en Puerto Rico

Sin embargo, una débil onda tropical y una vaguada podrían traer lluvias entre miércoles y jueves

9 de junio de 2026 - 8:19 AM

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La advertencia estará en efecto entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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La racha de calor continuará este martes en Puerto Rico con una advertencia vigente para áreas costeras y urbanas con índices que podrían fluctuar entre 100 y 111 grados Fahrenheit, informó Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La advertencia estará en efecto entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., principalmente para sectores costeros y urbanos, donde las temperaturas combinadas con la humedad podrían generar condiciones peligrosas.

Anselmi indicó a El Nuevo Día que este patrón de calor persistirá durante los próximos días, aunque una débil onda tropical que entraría al área alrededor del jueves podría provocar una leve merma si logra generar lluvias prolongadas sobre la región.

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¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Sin embargo, el meteorólogo explicó que la onda se mueve en un ambiente “bastante hostil”, debido a la presencia de aire seco con partículas de polvo del Sahara, lo que podría limitar la actividad de lluvia.

Además, entre miércoles y jueves, una vaguada estaría llegando al área y podría aumentar la nubosidad e inestabilidad en la zona.

Anselimi explicó que, de interactuar con la onda tropical, ambos sistemas podrían favorecer la lluvia que necesita la región, aunque reiteró que el aire seco también podría reducir el desarrollo de aguaceros.

Durante la tarde de este martes, no se descarta la formación de aguaceros fuertes debido a la combinación del calor, los efectos locales y la brisa marina, principalmente a lo largo de la cordillera Central y sectores de la costa oeste.

En cuanto a las condiciones marítimas, el meteorólogo señaló que el riesgo de corrientes marinas permanece bajo a lo largo de las playas. Aun así, exhortó a los bañistas a ejercer precaución al visitar las costas.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Ricocalor
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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