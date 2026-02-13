Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sistema frontal traerá más humedad mientras se mantiene riesgo alto de corrientes marinas

Conoce el pronóstico del tiempo para este fin de semana

13 de febrero de 2026 - 8:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El patrón de lluvias será entre llueve y escampa.
En horas de la tarde, la actividad de lluvia se desplazará desde el interior hacia el norte y noroeste. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un patrón de tiempo variable continuará este fin de semana en Puerto Rico, con aguaceros dispersos, condiciones marítimas cambiantes y un leve aumento en las temperaturas, según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) Manuel Ramos.

El experto explicó que una masa de aire más seco domina la región, aunque la humedad disponible provocará aguaceros durante la mañana principalmente en el sureste, el este y el interior de la isla.

En horas de la tarde, la actividad de lluvia se desplazará desde el interior hacia el norte y noroeste.

Ramos indicó que el riesgo de inundaciones se mantiene limitado para hoy, particularmente en el cuadrante noroeste, donde se anticipa la mayor concentración de lluvias en la tarde.

El meteorólogo anticipó que, para el fin de semana, el SNM vigila la cercanía de un sistema frontal entre la noche del sábado y el domingo, lo que promoverá la llegada de otra masa de humedad.

No obstante, el riesgo de inundaciones para el domingo también se mantiene limitado, señaló.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje ha continuado mejorando en los últimos días, aunque este viernes se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte.

Ramos informó que el domingo se anticipa otro pulso de marejada del norte, lo que podría provocar la emisión de una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas.

Advirtió, además, sobre un riesgo moderado de corrientes marinas para el sábado, mientras que el domingo en la noche podría aumentar a riesgo alto para la costa norte, dependiendo de la intensidad de la marejada.

El científico también señaló que se espera un incremento en las temperaturas en comparación con los pasados días, como resultado de la disminución en la nubosidad y la entrada de aire más seco.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
