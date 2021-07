Una onda tropical provocará aguaceros y tronadas este domingo a través de diferentes sectores de Puerto Rico, anticipó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El meteorólogo Gabriel Lojero detalló que los aguaceros afectarían a sectores del este en horas de la mañana, mientras que durante la tarde afectarían al oeste.

“Vamos a observar condiciones variables debido a esta onda tropical y con eso podríamos observar algunos periodos de lluvias y tronadas. Podría entrar algo de actividad en el este en la mañana y después en el oeste habría actividad en horas de la tarde”, indicó en entrevista con El Nuevo Día.

Sobre si los aguaceros serían significativos, Lojero indicó que se moverían rápidamente. No obstante, podrían alterar la planificación de actividades al aire libre.

“Al momento, no se ve nada organizado que puedan desarrollar acumulaciones significativas, pero sí existe ese riesgo de alguna inundación en los aguaceros más fuertes y persistentes, pero no va a ser nada generalizado ni nada significativo porque estos aguaceros se están moviendo rápidamente y no estamos lidiando con actividad organizada de lluvia”, sostuvo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el experto, las lluvias se extenderían hasta esta noche. En cuanto a la posible formación de un ciclón tropical en el océano Atlántico, Lojero subrayó que no se espera ningún sistema por los próximos siete días.

“Estaremos bajo estos efectos hasta esta noche y ya después entra aire más seco con polvo del Sahara. Así que las condiciones del tiempo deben estar mayormente tranquilas durante primera mitad de la semana, pero con polvo del Sahara, por lo que estará brumoso”, adelantó.

Se espera que hoy las temperaturas se mantengan entre los mediados a altos 80 grados Fahrenheit, mientras que en las áreas costeras podrían llegar a los bajos 90 grados Fahrenheit.

Entretanto, el meteorólogo exhortó a los bañistas a ejercer precaución, ya que las condiciones marítimas están picadas.

“Hay riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas por los vientos que están soplando y también el oleaje estará picado hasta los 6 pies. Después, esta noche, entra en efecto una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas”, añadió.