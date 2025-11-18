Vaguada provocará aguaceros esta tarde y persisten condiciones marítimas peligrosas
Conoce las condiciones del tiempo que se esperan para el resto de la semana
18 de noviembre de 2025 - 7:53 AM
18 de noviembre de 2025 - 7:53 AM
Una vaguada en la superficie favorecerá el desarrollo de aguaceros esta tarde sobre el interior y oeste de Puerto Rico, en momentos en que se mantienen peligrosas las condiciones marítimas y costeras, particularmente al norte de la isla.
La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), informó que en horas en la mañana persistirá la actividad de lluvia pasajera sobre sectores del este de Puerto Rico.
“Ya en la tarde, con ese aumento en humedad, se espera que se comiencen a desarrollar aguaceros en municipios desde el interior hacia el oeste como por ejemplo Mayagüez, Añasco y Las Marías. En esas regiones, tendremos un riesgo entre limitado a elevado de inundaciones”, indicó la científica.
Por otro lado, resaltó que los bañistas y navegantes deben ejercer precaución ya que pulsos de unas marejadas del norte-noreste continúan llegando y deteriorando las condiciones marítimas y costeras.
“Tenemos un riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte y este y para Culebra. En el oeste y para Vieques, tenemos un riesgo moderado, y uno bajo para el sur”, puntualizó.
En cuanto al oleaje, señaló que se mantiene cerca de los cuatro a cinco pies en aguas del océano Atlántico con posibles olas rompientes de entre seis a siete pies en las playas que tienen un alto riesgo.
“Deberíamos ver un patrón similar con actividad de lluvia en la tarde mañana y, del jueves en adelante, una disminución en la lluvia y posiblemente temperaturas más frescas poco a poco”, anticipó.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: