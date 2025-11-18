Vaguada provocará aguaceros esta tarde y persisten condiciones marítimas peligrosas

Una vaguada en la superficie favorecerá el desarrollo de aguaceros esta tarde sobre el interior y oeste de Puerto Rico, en momentos en que se mantienen peligrosas las condiciones marítimas y costeras, particularmente al norte de la isla.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), informó que en horas en la mañana persistirá la actividad de lluvia pasajera sobre sectores del este de Puerto Rico.

“Ya en la tarde, con ese aumento en humedad, se espera que se comiencen a desarrollar aguaceros en municipios desde el interior hacia el oeste como por ejemplo Mayagüez, Añasco y Las Marías. En esas regiones, tendremos un riesgo entre limitado a elevado de inundaciones”, indicó la científica.

Por otro lado, resaltó que los bañistas y navegantes deben ejercer precaución ya que pulsos de unas marejadas del norte-noreste continúan llegando y deteriorando las condiciones marítimas y costeras.

PUBLICIDAD

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“Tenemos un riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte y este y para Culebra. En el oeste y para Vieques, tenemos un riesgo moderado, y uno bajo para el sur”, puntualizó.

En cuanto al oleaje, señaló que se mantiene cerca de los cuatro a cinco pies en aguas del océano Atlántico con posibles olas rompientes de entre seis a siete pies en las playas que tienen un alto riesgo.