Últimas Noticias
18 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vaguada provocará aguaceros esta tarde y persisten condiciones marítimas peligrosas

Conoce las condiciones del tiempo que se esperan para el resto de la semana

18 de noviembre de 2025 - 7:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los bañistas y navegantes deben ejercer precaución ya que pulsos de unas marejadas del norte-noreste continúan llegando (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una vaguada en la superficie favorecerá el desarrollo de aguaceros esta tarde sobre el interior y oeste de Puerto Rico, en momentos en que se mantienen peligrosas las condiciones marítimas y costeras, particularmente al norte de la isla.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), informó que en horas en la mañana persistirá la actividad de lluvia pasajera sobre sectores del este de Puerto Rico.

“Ya en la tarde, con ese aumento en humedad, se espera que se comiencen a desarrollar aguaceros en municipios desde el interior hacia el oeste como por ejemplo Mayagüez, Añasco y Las Marías. En esas regiones, tendremos un riesgo entre limitado a elevado de inundaciones”, indicó la científica.

Por otro lado, resaltó que los bañistas y navegantes deben ejercer precaución ya que pulsos de unas marejadas del norte-noreste continúan llegando y deteriorando las condiciones marítimas y costeras.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“Tenemos un riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte y este y para Culebra. En el oeste y para Vieques, tenemos un riesgo moderado, y uno bajo para el sur”, puntualizó.

En cuanto al oleaje, señaló que se mantiene cerca de los cuatro a cinco pies en aguas del océano Atlántico con posibles olas rompientes de entre seis a siete pies en las playas que tienen un alto riesgo.

“Deberíamos ver un patrón similar con actividad de lluvia en la tarde mañana y, del jueves en adelante, una disminución en la lluvia y posiblemente temperaturas más frescas poco a poco”, anticipó.

Breaking News Servicio Nacional de Meteorología Meteorología Tiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
