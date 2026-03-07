Vientos fuertes mantienen peligrosas las condiciones marítimas y costeras este fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que las condiciones marítimas y costeras seguirán peligrosas durante este fin de semana en Puerto Rico debido a los vientos fuertes.

Según la meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM, aún se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas hasta la madrugada del lunes para las costas del norte y este de la isla, incluyendo Vieques y Culebra.

También permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para todas las aguas locales del océano Atlántico, el mar Caribe y los pasajes hasta la madrugada del lunes.

En cuanto a las condiciones del tiempo, Marrero explicó que durante el día prevalecerá un patrón variable, con los aguaceros más fuertes concentrándose en el noreste de Puerto Rico hasta aproximadamente las 10:00 a.m.

Luego, en horas de la tarde, se anticipa la entrada de aire más seco, lo que debería limitar el desarrollo de lluvias. No obstante, si se desarrolla actividad de aguaceros en el oeste de la isla, existe el potencial de que se produzca alguna tronada aislada.

Durante la noche, los vientos podrían arrastrar parchos pequeños de humedad, lo que provocaría algunos aguaceros aislados, aunque no se anticipa actividad significativa.