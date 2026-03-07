Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vientos fuertes mantienen peligrosas las condiciones marítimas y costeras este fin de semana

Durante el día, prevalecerá un patrón de tiempo variable, con los aguaceros más fuertes concentrándose en el noreste

7 de marzo de 2026 - 8:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"La Pocita" in Piñones.
The current swell would cause breaking waves of six to seven feet, while the next swell would increase them to 10 feet. (Ramón “Tonito” Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que las condiciones marítimas y costeras seguirán peligrosas durante este fin de semana en Puerto Rico debido a los vientos fuertes.

Según la meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM, aún se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas hasta la madrugada del lunes para las costas del norte y este de la isla, incluyendo Vieques y Culebra.

También permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para todas las aguas locales del océano Atlántico, el mar Caribe y los pasajes hasta la madrugada del lunes.

En cuanto a las condiciones del tiempo, Marrero explicó que durante el día prevalecerá un patrón variable, con los aguaceros más fuertes concentrándose en el noreste de Puerto Rico hasta aproximadamente las 10:00 a.m.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Luego, en horas de la tarde, se anticipa la entrada de aire más seco, lo que debería limitar el desarrollo de lluvias. No obstante, si se desarrolla actividad de aguaceros en el oeste de la isla, existe el potencial de que se produzca alguna tronada aislada.

Durante la noche, los vientos podrían arrastrar parchos pequeños de humedad, lo que provocaría algunos aguaceros aislados, aunque no se anticipa actividad significativa.

Para el resto del fin de semana y el inicio de la semana laboral, también se esperan concentraciones leves de polvo del Sahara, que podrían presentarse en lapsos breves luego de los episodios de lluvia.

