“Es un cambio de vida”: los beneficios de la natación en el desarrollo de niños con autismo

“Las clases de natación deberían ser un tratamiento de primera línea para el autismo”, dijo Li, profesor de epidemiología de la Universidad de Columbia que no participa en la investigación del consejo. El propio Li tiene un hijo con la condición.

Lecciones, un posible salvavidas

Algunas personas autistas sobresalen en la natación, como los adolescentes de Nueva Jersey que aparecen en el documental de 2017 “Swim Team”. Muchos otros son expertos en el agua. Incluso algunos niños con autismo profundo pueden dominar los conceptos básicos de supervivencia con tan solo ocho horas de terapia ocupacional acuática, dijo Michele Alaniz, una practicante que publicó investigaciones basadas en su trabajo en el Casa Colina Hospital and Centers for Healthcare en Pomona, California.

Pero algunas familias no se inscriben en las clases, por temor a abrumar a los niños que podrían tener síntomas que van desde no hablar hasta golpearse la cabeza repetidamente o angustiarse por el ruido. Otros jóvenes son expulsados de programas que no pueden manejarlos. Las sesiones privadas pueden ser útiles, pero caras.