El 1 de agosto de 2023 un jurado investigador de Washington D.C. imputó al expresidente Donald Trump con 4 cargos criminales relacionados al intento de invalidar las elecciones presidenciales de 2020, en las que resultó electo el presidente Joe Biden. Un grand jury es un grupo de ciudadanos que analiza las evidencias de los fiscales y determina si hay mérito para presentar cargos criminales y llevar el acusado a juicio.

Te contamos 7 claves sobre el caso, vamos a citar en ocasiones lo que establece la acusación y te vamos a señalar en qué páginas puedes ubicarlas. Además, aquí puedes acceder y leer el documento completo.

1. “(Trump) divulgó mentiras” sobre el supuesto fraude electoral, “sus afirmaciones eran falsas, y (Trump) sabía que eran falsas”

La imputación, al principio, señala que Donald Trump estaba al tanto de que estaba mintiendo cuando decía que las elecciones habían sido fraudulentas. Para que sus argumentos parecieran legítimos, indica el documento, Trump “creó una intensa atmósfera de desconfianza y rabia y erosionó la confianza pública en el manejo de la elección”. (págs. 1 y 2).

Los fiscales argumentan que Trump utilizó sus declaraciones para persuadir a otros a participar en conductas delictivas con él, como firmar listas falsas de electores presidenciales (de Colegios Electorales, no de electores comunes) o presionar al vicepresidente, Mike Pence, para bloquear o retrasar la certificación del Colegio Electoral de la victoria del presidente Joe Biden.

En Factchequeado te hemos comentado cómo las acusaciones de fraude fueron refutadas por más de 60 tribunales y por la Corte Suprema.

La imputación menciona a todos los funcionarios del gobierno (incluido el fiscal general y el vicepresidente), miembros de su campaña, y funcionarios de gobiernos estatales que le informaron a Trump en repetidas ocasiones que no había evidencias de fraude. También todas las ocasiones en las que los funcionarios le explicaron por qué las teorías del fraude no tenían bases.

El documento destaca en varias ocasiones que quienes le informaban a Trump sobre el hecho de que no había evidencias de fraude eran aliados políticos de él, que lo apoyaron en la campaña, y funcionarios de su gobierno que fueron designados por él.

2 . Pero los cargos que se le presentan a Trump no son por mentir sobre la elección de 2020

El documento hace la salvedad de que Trump, como cualquier otro estadounidense, tenía (y tiene) el derecho de hablar públicamente sobre la elección, e incluso mentir al respecto, y que el entonces presidente también tenía el derecho de disputar el resultado electoral “a través de medios legales y apropiados, como solicitar recuento de votos, auditorías del voto popular en los estados o introducir demandas para disputar papeletas y procedimientos”. (pág. 2)

3. Los cargos surgen porque Trump “utilizó medios ilícitos para descartar votos legítimos y alterar los resultados de las elecciones”

En este punto el documento describe 3 conspiraciones criminales que Trump habría cometido de las que se desprenden 4 posibles cargos criminales:

- Conspiración para defraudar a los Estados Unidos utilizando deshonestidad, fraude, y engaños para impedir, obstruir, o derrotar la función legal del gobierno federal de contar y certificar el resultado de una elección presidencial. (1 cargo)

- Conspiración para obstruir e impedir corruptamente el procedimiento congresional del 6 de enero de 2021 en el que se certifican los votos. (2 cargos)

- Conspiración contra el derecho al voto y a que cada voto cuente. (1 cargo)

Trump, en su red social TruthSocial, desestimó los cargos y dijo que todo se trata de una persecución política.

4. De acuerdo con la imputación, Trump no operó solo en su intento de cambiar el resultado de las elecciones

El documento menciona a 6 coconspiradores de Trump:

- Coconspirador 1: un abogado que estaba “dispuesto a divulgar afirmaciones que sabía que eran falsas y emprendió estrategias” que los abogados de la campaña de Trump en 2020 no estaban dispuestos a apoyar.

- Coconspirador 2: un abogado que planificó e intentó implementar una estrategia para que el vicepresidente, Mike Pence, bloqueara la certificación de la victoria de Joe Biden.

- Coconspirador 3: una abogada cuyas afirmaciones sobre el supuesto fraude eran calificadas en privado por Trump como “locuras”, pero aún así “Trump las adoptó y amplificó públicamente”.

- Coconspirador 4: un entonces funcionario del Departamento de Justicia que intentó utilizar el Departamento para abrir “falsas investigaciones criminales sobre las elecciones e influenciar legislaturas estatales con argumentos de fraude electoral que sabía que eran falsos”.

- Coconspirador 5: un abogado que “asistió en la elaboración y en el intento de implementación de un plan para enviar electores presidenciales fraudulentos” y bloquear la certificación del resultado de las elecciones.

- Coconspirador 6: un consultor político que habría ayudado en el plan del co-conspirador 5

Aunque el documento no nombra a los co-conspiradores, The New York Times, CNN, y The Washington Post han identificado a 5 de ellos utilizando la descripción que la imputación de Trump tiene sobre cada uno.

Según estos 3 medios de comunicación:

- El coconspirador 1 es Rudy Giuliani, quien fue abogado de Trump.

- El coconspirador 2 es John Eastman, quien también fue abogado de Trump.

- La coconspirador 3 es Sidney Powell, otra exabogada de Trump.

- El coconspirador 4 es Jeffrey Clark, exfuncionario del Departamento de Justicia.

- Y el coconspirador 5 es Kenneth Chesebro, abogado que habría estado en contacto con Giuliani.

Al momento del cierre de esta nota no se conoce quién es el coconspirador 6 señalado en la acusación.

Importante aclaratoria: al momento del cierre de esta nota ninguno de los coconspiradores habían sido formalmente acusados. Esta imputación sólo presenta cargos criminales contra el expresidente Trump.

5 - Las 4 estrategias de Trump para invalidar la victoria de Biden bajo el argumento del supuesto fraude electoral

La imputación describe 4 formas en las que Trump y sus co-conspiradores buscaron evitar la certificación de las elecciones de 2020 (pág 4 y 5):

1 - Presionaron a legisladores estatales y funcionarios estatales para que alteraran los resultados de las elecciones y designaran “electores ilegítimos” en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin.

2 - Intentaron impulsar una investigación del Departamento de Justicia, bajo argumentos falsos de que el Departamento tenía preocupaciones sobre el resultado de la elección.

3 - Buscaron que el vicepresidente, Mike Pence, se negara a certificar la victoria de Biden en la ceremonia del 6 de enero de 2021 ante el Congreso.

4 - Cuando Pence se negó, utilizaron los momentos de violencia durante el asalto al Capitolio del 6 de enero para convencer a miembros del Congreso para que retrasaran la certificación de Biden.

Aclaratoria importante: el tema de los “electores” puede ser confuso. El término está relacionado con el sistema electoral de EE. UU. que es indirecto y se basa en Colegios electorales. En pocas palabras, cuando la gente vota en las elecciones presidenciales, elige a los electores presidenciales que, a su vez, expresarán la voluntad del electorado en una votación que se hace en una fecha posterior a la de la elección. Estos electores presidenciales son previamente designados por cada partido político.

Por ejemplo: Georgia tiene 16 votos electorales. El candidato presidencial que gana en Georgia obtiene esos 16 votos electorales. Pero cada “voto electoral” es en realidad una persona que tiene la responsabilidad de, posterior a la elección, formalizar esa voluntad que los electores de Georgia expresaron en las urnas.

En el caso de la elección de 2020, Biden ganó en Georgia. Por ende, fueron elegidos los 16 electores presidenciales designados previamente por el partido demócrata, al que pertenece Biden. Sin embargo, según relata la acusación, Trump presionó para que el Partido Republicano de Georgia eligiese 16 electores “alternativos”, quienes se reunieron en paralelo a los electores reales (los de Biden), emitieron votos “fraudulentos” y transmitieron actas “falsas” para que fuesen contadas el 6 de enero.

Puedes leer más en español sobre el sistema electoral de Estados Unidos y los electores aquí.

6 - “Es todo conspiración de mierda”, dijo un miembro de la campaña de Trump

La imputación describe detalladamente cómo Trump y los co-conspiradores habrían intentado que funcionarios estatales alterasen los resultados de las elecciones en Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

El documento muestra que en el caso de Georgia, uno de los principales asesores de la campaña de Trump, que ya le había informado al entonces presidente que no había evidencia de “muertos votando” en el estado, envió un correo electrónico el 8 de diciembre de 2020 en referencia a las derrotas que estaban experimentando en las Cortes:

“...pueden darse cuenta de por qué vamos 0-32 con nuestros casos. Obviamente ayudaré en todos los frentes, pero es difícil asumir la culpa de esto cuando es todo conspiración de mierda lanzada desde la madre nodriza”, dijo. (pág. 14)

7 - Trump le dijo a Pence “eres demasiado honesto”

De acuerdo con la imputación, el 1 de enero de 2021 Trump “recriminó” a Pence tras enterarse que el Vicepresidente no estaba dispuesto a apoyarlo en la idea de negarse a certificar la victoria de Biden el 6 de enero.

Pence, en la conversación, le habría dicho que él no tenía la autoridad para negarse a certificar el resultado de las elecciones, algo en lo que coincidían los abogados de la Casa Blanca y expertos en Derecho constitucional consultados por PolitiFact, medio aliado de Factchequeado.

Según la investigación, Trump respondió a Pence: “eres demasiado honesto”, y ese mismo día volvió a convocar a sus seguidores a la protesta del 6 de enero de 2021. (pág. 33)

El documento también señala que el co-conspirador 2 (identificado por CNN, The New York Times y otros medios como el abogado John Eastman) envió un correo electrónico a Pence en la noche del 6 enero en donde le dijo: “Le imploro que considere una relativamente pequeña violación [a la Ley de Conteo Electoral] y levante la sesión por 10 días para que las legislaturas finalicen sus investigaciones, y permitir una completa investigación forense sobre la cantidad masiva de actividad ilegal que ha ocurrido aquí”. (pág. 42)

Pence certificó a las 3:41 am del 7 de enero la victoria de Joe Biden.

