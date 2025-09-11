A 24 años del 11 de septiembre, las heridas del ataque continúan marcando a Estados Unidos

Nueva York - Estados Unidos conmemora 24 años de los ataques del 11 de septiembre de 2001 con ceremonias solemnes, trabajo voluntario y otros homenajes en honor a las víctimas.

Muchos seres queridos de las casi 3,000 personas que murieron se unirán a dignatarios y políticos en las conmemoraciones del jueves en Nueva York, en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania.

Otros eligen conmemorar el día en reuniones más íntimas.

James Lynch, quien perdió a su padre, Robert Lynch, durante el ataque al World Trade Center, dijo que él y su familia asistirán a una ceremonia cerca de su ciudad natal en Nueva Jersey antes de pasar el día en la playa.

A través del lente de El Nuevo Día: la tragedia del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. El fotoperiodista Xavier Araújo Berríos se encontraba en Nueva York, junto con el reportero Jaime Vega, para cubrir las incidencias del combate de campeonato entre el puertorriqueño Félix "Tito" Trinidad y Bernard Hopkins que debía celebrarse el sábado, 15 de septiembre de 2001, en el Madison Square Garden.

“Es una de esas cosas en las que cualquier tipo de dolor, no creo que desaparezca jamás”, dijo Lynch mientras él, su pareja y su madre se unían a miles de voluntarios para preparar comidas para los necesitados en un evento benéfico del 11 de septiembre en Manhattan el día antes del aniversario. “Encontrar la alegría en ese dolor, creo, ha sido una gran parte de mi crecimiento con esto”, dijo.

Los recuerdos se llevan a cabo en un momento de mayores tensiones políticas. El aniversario del 11 de septiembre, a menudo promocionado como un día de unidad nacional, se produce un día después de que el activista conservador Charlie Kirk fuera asesinado a tiros mientras hablaba en una universidad en Utah.

Se espera que el asesinato de Kirk impulse medidas de seguridad adicionales en torno a la ceremonia del aniversario del 11 de septiembre en el sitio del World Trade Center en Nueva York, dijeron las autoridades.

En la zona cero en el Bajo Manhattan, los nombres de las víctimas del ataque serán leídos en voz alta por familiares y seres queridos en una ceremonia a la que asistirán el vicepresidente JD Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance. Momentos de silencio marcarán los momentos exactos en que aviones secuestrados se estrellaron contra las icónicas torres gemelas del World Trade Center, así como cuando cayeron los rascacielos.

En el Pentágono en Virginia, se honrará a los 184 miembros del servicio y civiles que murieron cuando los secuestradores dirigieron un avión de pasajeros hacia la sede del ejército de Estados Unidos. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asistirán al servicio antes de dirigirse al Bronx para un juego de béisbol entre los Yankees de Nueva York y los Tigres de Detroit el jueves por la noche.

Y en un campo rural cerca de Shanksville, Pensilvania, una ceremonia similar marcada por momentos de silencio, la lectura de nombres y la colocación de coronas, honrará a las víctimas del vuelo 93, el avión secuestrado que se estrelló después de que los miembros de la tripulación y los pasajeros intentaron asaltar la cabina. A ese servicio asistirá el secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins.

Al igual que Lynch, personas de todo el país también conmemoran el aniversario del 11 de septiembre con proyectos de servicio y obras de caridad como parte de un día nacional de servicio. Los voluntarios participarán en campañas de alimentos y ropa, limpiezas de parques y vecindarios, bancos de sangre y otros eventos comunitarios.

En total, los ataques de militantes de al-Qaida mataron a 2,977 personas, incluidos muchos trabajadores financieros en el World Trade Center y bomberos y policías que se habían apresurado a los edificios en llamas tratando de salvar vidas.

Los ataques reverberaron a nivel mundial y alteraron el curso de la política de Estados Unidos, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Condujo a la “Guerra Global contra el Terrorismo” y a las invasiones de Afganistán e Irak lideradas por Estados Unidos y conflictos relacionados que mataron a cientos de miles de soldados y civiles.

Si bien los secuestradores murieron en los ataques, el gobierno de Estados Unidos ha luchado por concluir su largo caso legal contra el hombre acusado de masterizar el complot, Khalid Sheikh Mohammed. El ex líder de al-Qaida fue arrestado en Pakistán en 2003 y luego llevado a una base militar de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, pero nunca ha recibido un juicio.

La ceremonia de aniversario en Nueva York se llevó a cabo en el National Sept. 11 Memorial and Museum, donde dos piscinas conmemorativas rodeadas de cascadas y parapetos inscritos con los nombres de los muertos marcan los lugares donde una vez estuvieron las torres gemelas.

La administración de Donald Trump ha estado contemplando formas en que el gobierno federal podría tomar el control de la plaza conmemorativa y su museo subterráneo, que ahora están dirigidos por una organización benéfica pública actualmente presidida por el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, un crítico frecuente de Donald Trump. Donald Trump ha hablado de la posibilidad de convertir el sitio en un monumento nacional.