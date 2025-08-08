Opinión
8 de agosto de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tras 24 años identifican a otras tres víctimas de los ataques a las Torres Gemelas

Las autoridades aún trabajan en la identificación de 1,100 personas que perecieron al derrumbarse los edificios

8 de agosto de 2025 - 9:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ya han podido ser identificados los restos de 1,653 personas sacados de los escombros a que se redujeron las torres en el complejo del World Trade Center, de las 2,753 que murieron en el ataque. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cerca de cumplirse 24 años de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York, han sido identificados los restos de otras tes víctimas del 11 de septiembre del 2001 con prueba avanzadas de ADN.

El médico forense de la ciudad identificó a las víctimas como Ryan Fitzgerald de Nueva York, Barbara Keating de Palm Springs, California, y otra mujer cuyo nombre no se dio conocer.

Los avances en la tecnología de secuenciación permitieron a la Oficina del Forense identificar más restos que antes habían dado negativo a las pruebas de ADN.

“El dolor de perder a un ser querido en los ataques terroristas del 11 de septiembre resuena a lo largo de las décadas, pero con estas tres nuevas identificaciones, damos un paso adelante para consolar a los familiares que aún sufren por ese día”, dijo el alcalde Eric Adams que hizo el anuncio junto al forense de la ciudad, Jason Graham, de acuerdo con el canal 2 de la cadena CBS.

Así eran las Torres Gemelas antes del atentado terrorista. (AP)Así eran las Torres Gemelas antes del atentado terrorista. (Creative Commons)Así eran las Torres Gemelas antes del atentado terrorista. (Creative Commons)
1 / 7 | FOTOS: Así eran Las Torres Gemelas antes del 11 de septiembre. Así eran las Torres Gemelas antes del atentado terrorista. (AP)

Destaca además que en total ya han podido ser identificados los restos de 1,653 personas sacados de los escombros a que se redujeron las torres en el complejo del World Trade Center, de las 2,753 que murieron en el ataque y 1,100 permanecen aún sin ser identificadas.

“Casi 25 años después del desastre en el World Trade Center, nuestro compromiso de identificar a los desaparecidos y devolverlos a sus seres queridos sigue tan fuerte como siempre”, afirmó por su parte Graham.

