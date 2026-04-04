El fuego no da tregua: desalojos urgentes por incendio forestal en el sur de California

Riverside, California, Estados Unidos - Los bomberos combatían el viernes un incendio forestal que se propagaba rápidamente en el sur de California, ante lo cual algunos residentes tuvieron que evacuar y una universidad comunitaria cerró temporalmente sus puertas.

El incendio Springs surgió aproximadamente a las 11 de la mañana, y para la noche se extendía unos 16.8 kilómetros cuadrados (6.5 millas cuadradas). La causa del fuego, al este de la ciudad de Moreno Valley, en el condado Riverside, está bajo investigación. No se sabía por el momento cuántos hogares se encontraban bajo alertas u órdenes de evacuación.

Cientos de personas combaten las llamas con helicópteros, camiones de bomberos y camiones cisterna, por lo que para la noche ya empezaban a contenerlas.

El incendio ardía en una parte poblada —pero no densamente— no incorporada del condado de Riverside, en una zona recreativa cerca de Moreno Valley, que tiene aproximadamente 200,000 habitantes. La ciudad está a 16 kilómetros (10 millas) al sureste de Riverside y a 103 kilómetros (64 millas) al este de Los Ángeles.

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“Hace mucho viento”, señaló Maggie Cline De La Rosa, funcionaria de información pública del Departamento de Protección contra Incendios de California (Cal Fire) del condado Riverside.

Alex Izaguirre, portavoz de Cal Fire del condado Riverside, dijo que el viento está “propagando el humo”, ante lo cual han recibido llamadas de residentes preocupados en ciudades vecinas que pueden ver y oler el humo.

El campus principal de la Universidad de Moreno Valley estuvo cerrado el viernes y el sábado debido a que el fuego afectó la calidad del aire.

“Se está indicando a todos los estudiantes, profesores y personal que abandonen el campus de inmediato”, anunció la institución en una publicación en Instagram.

Raul Ruiz, representante federal de California, indicó en una publicación en redes sociales que estaba monitoreando de cerca el incendio.

“Si usted está bajo una orden de evacuación, por favor salga de inmediato”, pidió.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por viento para los valles de los condados de San Bernardino y Riverside hasta la tarde del sábado, con pronósticos de ráfagas de hasta 80 km/h (50 mph).