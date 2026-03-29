Las tortillas de maíz en California ahora deben contener ácido fólico

Quince años después de perder a su primer hijo a causa de una rara y devastadora malformación congénita, Andrea López se consuela sabiendo que otras madres latinas podrían por fin evitar el mismo dolor.

En enero, California se convirtió en el primer estado en exigir a los fabricantes de alimentos que añadieran ácido fólico, una vitamina crucial, a la harina de masa de maíz utilizada para hacer tortillas y otros alimentos tradicionales muy utilizados en su comunidad.

Se trata de una medida largamente aplazada destinada a reducir las tasas desproporcionadamente elevadas de niños hispanos con graves afecciones denominadas defectos del tubo neural, que se cobraron la vida del hijo de López, Gabriel Cude, cuando tenía 10 días.

“Es un esfuerzo tan pequeño para un impacto tan tremendo”, dijo López, de 44 años, que vive en Bakersfield y ahora es abogada con dos hijas pequeñas. “Hay muy pocas cosas que no haría para evitarle a alguien esta angustia”.

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En junio entrará en vigor una ley similar en Alabama, y hay leyes pendientes o en estudio en Florida, Georgia, Oklahoma y Oregón.

Otros cuatro estados -Texas, Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania- han expresado un “interés activo” en la cuestión, según la Iniciativa de Enriquecimiento de Alimentos, un grupo de defensa que se centra en abordar las deficiencias de micronutrientes.

“Todas las mujeres y niños de Estados Unidos deberían tener acceso al ácido fólico y tener bebés sanos”, afirmó Scott Montgomery, director del grupo.

La masa de maíz fue excluida de un mandato nacional

Desde hace casi 30 años, en Estados Unidos es obligatorio añadir ácido fólico, una vitamina B fundamental, a los panes blancos y de trigo, cereales y pastas enriquecidos.

Décadas de investigación demuestran que el requisito de 1998 redujo las tasas de defectos graves como la espina bífida y la anencefalia en aproximadamente un 30%, evitando unos 1,300 casos al año. Se considera uno de los mayores triunfos de la sanidad pública del siglo XX.

Pero la harina de masa de maíz, un alimento básico en la dieta de los latinos, no se incluyó en el requisito de enriquecimiento original, y las tasas de enfermedades como la espina bífida y la anencefalia en esa comunidad se han mantenido obstinadamente altas.

En 2016, los reguladores federales permitieron, pero no exigieron, que se añadiera ácido fólico a los productos de masa de maíz. Según un estudio, en 2023 solo 1 de cada 7 productos de harina de maíz y ninguna tortilla de maíz contendrían ácido fólico.

Tasas más altas de defectos congénitos entre las madres hispanas

En todo el país, las mujeres hispanas presentan las tasas más elevadas de padecer esos defectos durante el embarazo. En California, la tasa entre las madres hispanas es el doble que la de las mujeres blancas o negras, según muestran los datos estatales.

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La nueva ley de California -y el enorme poder adquisitivo del Estado- podrían contribuir a extender su adopción a todo el país, según el asambleísta estatal Joaquín Arámbula, promotor de la legislación aprobada en 2024.

“A menudo hay que ser el primero en ponerse en marcha”, dijo. “Así que me alegro de que otros estados hayan tomado ese relevo”.

La actuación de California y la presión de los defensores ya han impulsado cambios.

Gruma Corp, la empresa matriz de Mission Foods y Azteca Milling, ha estado involucrada en el tema de la fortificación durante casi dos décadas. Azteca comenzó a vender algunas -pero no todas- las variedades de Maseca, su mayor marca de harina de masa de maíz, con ácido fólico en 2016.

A partir de este año, el 97% de las ventas al por menor de la empresa en EE.UU. incluyen ácido fólico. Se espera que el resto se fortifique antes de julio, dijo Gruma en un comunicado.

Mission Foods comenzó la fortificación en 2024. Ahora añade ácido fólico a todas sus tortillas de maíz de marca y de marca blanca en Estados Unidos.

Según un informe reciente del Centro para la Ciencia en el Interés Público, un grupo de defensa del consumidor que ha presionado a favor de la fortificación, estas acciones de los grandes productores han ayudado a allanar el camino para que los fabricantes más pequeños sigan su ejemplo.

Al principio, a la industria le preocupaba que el ácido fólico pudiera afectar al sabor y al coste de cambiar las etiquetas, dijo Jim Kabbani, director de la Asociación de la Industria de la Tortilla. Pero ahora espera que los fabricantes de tortillas empiecen a vender productos enriquecidos a mayor escala.

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“Creo que, en general, el tren ha salido de la estación y cada vez habrá más Estados”, afirmó.

Los expertos en salud pública aplauden el creciente impulso.

“La ciencia es clara: el enriquecimiento con ácido fólico funciona”, afirma Vijaya Kancherla, profesora de epidemiología de la Universidad de Emory y directora del Centro para la Prevención de la Espina Bífida. “Es seguro. Está demostrado. Y es rentable”.

RFK Jr. califica de ‘locura’

Este punto de vista contrasta fuertemente con los detractores -incluidos algunos del más alto nivel gubernamental- que consideran el enriquecimiento de los alimentos una forma de extralimitación gubernamental.

A finales del año pasado, el Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. criticó la nueva ley de California en un post en X: “Esto es una locura. California está librando una guerra contra sus niños, dirigida contra los pobres y las comunidades de color”, escribió.

Un portavoz de Kennedy declinó explicar los comentarios.

En las redes sociales abundan las personas que afirman que el enriquecimiento con ácido fólico es “tóxico” o que las personas con una determinada variación genética conocida como MTHFR no pueden procesar correctamente la vitamina.

Ninguna de esas afirmaciones es exacta, según defensores y expertos médicos.

“Lo que es una auténtica locura es que el máximo responsable sanitario de nuestro país esté difundiendo afirmaciones falsas y asustando a la gente para que evite un nutriente que se ha demostrado que previene defectos congénitos y salva vidas de bebés”, dijo Eva Greenthal, investigadora principal de política del CSPI.

Según el Dr. Jeffery Blount, neurocirujano pediátrico de la Universidad de Alabama en Birmingham que trabaja para prevenir los defectos del tubo neural en EE.UU. y en todo el mundo, en dosis de enriquecimiento, el ácido fólico “nunca ha demostrado ser perjudicial para las personas o las poblaciones”.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. subrayan que “las personas con la variante genética MTHFR pueden procesar todos los tipos de folato, incluido el ácido fólico.”

Incluso las nuevas directrices dietéticas federales de Kennedy apoyan el enriquecimiento. Los documentos que respaldan las directrices aconsejan a las mujeres embarazadas comer alimentos ricos en folato, como verduras de hoja verde, alubias y lentejas. Pero también reconocen que el ácido fólico procedente de alimentos enriquecidos o suplementos es “fundamental” antes de la concepción y durante el embarazo temprano para prevenir los defectos del tubo neural.

“El enriquecimiento con ácido fólico de la harina de masa de maíz podría ayudar a prevenir” los defectos del tubo neural, añade el sitio web de los CDC.

Sin fortificación, “es demasiado tarde”

Los defectos del tubo neural, que afectan a unos 2.000 bebés al año en EE.UU., se producen en las primeras semanas tras la concepción, cuando el tubo que forma la columna vertebral y el cerebro no se desarrolla correctamente.

Eso suele ocurrir antes de que muchas mujeres se den cuenta de que están embarazadas. Más del 40% de los embarazos en EE.UU. no son deseados. En esos casos, muchas mujeres no se habrán preparado para el embarazo, señala la Dra. Kimberly BeDell, directora médica de una clínica de rehabilitación que ayuda a niños con espina bífida en el Hospital Infantil Miller de Long Beach (California).

“Incluso si las mujeres hacen todo lo posible por acudir inmediatamente a un obstetra y empezar a tomar vitaminas prenatales, ya es demasiado tarde”, afirma BeDell.

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Añadir ácido fólico a la masa de maíz, del mismo modo que se añade a otros cereales, es una forma de garantizar que el nutriente llegue a la mayor parte de la población que lo necesita, añadió.

A los 28 años, embarazada de su primer hijo, Andrea López no conocía la importancia del ácido fólico ni sabía que esta vitamina podía faltar en su dieta.

A mediados del embarazo, una ecografía reveló que el bebé tenía anencefalia, una enfermedad mortal en la que el cráneo no se desarrolla correctamente.

López llevó a término el embarazo y Gabriel vivió 10 días. El dolor de su pérdida nunca desaparece, dijo, añadiendo que Gabriel habría sido un estudiante de primer año de secundaria este año. López apoya la ley californiana que obliga a enriquecer la masa de maíz con ácido fólico y considera “alucinante” que la medida haya tardado tanto en aplicarse.

“Créeme, no quieres pasar por esto”, dijo. “Él es el amor de mi vida. Tengo dos niñas que sobrevivieron, pero él es mi primogénito. Es mi único hijo”.

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