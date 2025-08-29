Abogados de Kilmar Ábrego García solicitan orden de mordaza para altos mandos de Estados Unidos

Los abogados de Kilmar Ábrego García dicen que les preocupa no poder obtener un juicio justo en su caso de tráfico de personas porque los funcionarios de la administración de Donald Trump siguen atacándolo con “declaraciones altamente perjudiciales, incendiarias y falsas”.

Los abogados están pidiendo a un juez federal en Tennessee que ordene a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos involucrados en su caso, incluida la fiscal general Pam Bondi y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que se abstengan de hacer comentarios.

“Durante meses, numerosos representantes del mismo gobierno federal que es responsable de enjuiciar este caso han menospreciado públicamente el carácter y la reputación del Sr. Abrego”, escribieron sus abogados en una presentación el jueves por la noche, y agregaron que los funcionarios han “expresado la opinión de que es culpable de los delitos imputados y mucho peor”.

El salvadoreño y ex trabajador de la construcción de Maryland se convirtió en un pararrayos por las políticas de inmigración de línea dura del presidente Donald Trump cuando fue deportado injustamente en marzo a una notoria prisión en El Salvador. La administración republicana de Donald Trump afirmó que era miembro de la pandilla MS-13, lo que ha negado repetidamente y por lo que no fue acusado.

Frente a una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos, la administración de Donald Trump devolvió a Abrego García en junio, pero solo para enfrentar los cargos federales de tráfico de personas en Tennessee. Abrego García se ha declarado inocente, mientras que sus abogados han calificado el caso de absurdo y vengativo.

La administración de Donald Trump está tratando de deportar a Abrego García nuevamente, esta vez al país africano de Uganda. Fue puesto bajo custodia de inmigración el lunes después de que un juez federal en Tennessee lo liberó de la cárcel, determinando que no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad.

La administración de Donald Trump alega que Abrego García es un peligro y está tratando de deportarlo antes del juicio, que está programado para enero. Los abogados de inmigración de Abrego García dijeron esta semana que solicitará asilo en Estados Unidos.

En la presentación del jueves, los abogados de Abrego García en Tennessee se refirieron a declaraciones de funcionarios que lo etiquetan como alguien que ha cometido varios delitos, aunque no ha sido condenado. Por ejemplo, citaron declaraciones de Noem de que es miembro de la pandilla MS-13 y “un ser humano horrible y un monstruo”.

Los abogados también citaron declaraciones de Bondi, quien le dijo a Donald Trump esta semana que Abrego García “necesita estar en prisión, no necesita estar en las calles como todos estos liberales quieren que esté... Vamos a mantener a Estados Unidos a salvo de todas estas organizaciones terroristas extranjeras, incluido Abrego García”.

Esta no es la primera vez que sus abogados han planteado tales preocupaciones. Le pidieron a un juez federal en Tennessee que interviniera a principios de este verano.

A fines de julio, el juez de distrito de Estados Unidos, Waverly Crenshaw Jr., emitió una orden a los abogados involucrados en el caso, diciendo que deben “asegurarse de que cualquier comunicación pública adecuada incluya que la acusación solo contiene alegaciones”.

“Nuestra Constitución exige que se presuma que Abrego es inocente a menos que un jurado lo declare culpable más allá de toda duda razonable”, escribió el juez.

La presentación del jueves pide al juez que emita una orden para “los funcionarios que están involucrados en este caso, y todos los funcionarios en su cadena de supervisión, incluida la fiscal general Bondi y la secretaria Noem”.

El Departamento de Justicia declinó comentar sobre el asunto en un correo electrónico a The Associated Press. El fiscal federal interino Robert E. McGuire en Tennessee, quien está procesando el caso de tráfico de personas, también declinó comentar.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que los medios de comunicación han vendido una historia lacrimógena sobre Abrego García que se ha “desmoronado por completo”.