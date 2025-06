Activistas de la comunidad LGTBQ+ dicen que Donald Trump es su mayor amenaza

Los defensores de Donald Trump insisten en que el presidente no ha actuado de manera discriminatoria, y señalan las encuestas públicas que muestran un apoyo generalizado a políticas como las restricciones a los atletas transgénero.

Williams describió las actividades del Orgullo como un cajón de sastre progresista en lugar de una campaña de derechos civiles. “Si no estás de humor para protestar o resistirte a la administración de Donald Trump”, dijo, “el Orgullo no es para ti”.

Los tiempos han cambiado donde Donald Trump está preocupado. Esta vez, no hay celebración.

El Kennedy Center for the Performing Arts, del cual Donald Trump se nombró a sí mismo presidente después de despedir a miembros de la junta de fideicomisarios, canceló una semana de eventos que celebraban los derechos LGBTQ+ para el festival World Pride de este verano en Washington, D.C., en una de las principales instituciones culturales de la nación.

Múltiples artistas y productores involucrados en el programa Tapestry of Pride del centro, que había sido planeado del 5 al 8 de junio, dijeron a The Associated Press que sus eventos habían sido cancelados silenciosamente o trasladados a otros lugares.