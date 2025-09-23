Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de septiembre de 2025
88°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Acusan al padre de Elon Musk de abuso sexual infantil contra cinco familiares

La información fue revelada por el diario The New York Times y el magnate no se ha pronunciado al respecto

23 de septiembre de 2025 - 10:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las acusaciones incluirían denuncias de abusos en Sudáfrica y California contra cinco hijos e hijastros de Errol Musk, de 79 años. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Errol Musk, el padre del magnate tecnológico Elon Musk, ha sido acusado de abusar sexualmente de al menos cinco niños de su familia, aunque tres investigaciones policiales no derivaron en condena formal contra el patriarca sudafricano, reveló este martes el diario The New York Times.

RELACIONADAS

Las acusaciones incluirían denuncias de abusos en Sudáfrica y California contra cinco hijos e hijastros de Errol Musk, de 79 años, según registros policiales y judiciales, correspondencia personal y entrevistas a familiares y trabajadores sociales, citadas por el Times.

El primer caso de conducta inapropiada data de 1993, cuando la hijastra de cuatro años de Errol contó que este la había tocado. Una década después esta lo habría sorprendido oliendo su ropa interior. También ha sido señalado de abusar de dos de sus hijas y un hijastro.

Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.El servicio conmemorativo para Kirk, a quien Trump atribuye un papel decisivo en su victoria electoral de 2024, convocaría a decenas de miles de personas, incluyendo al vicepresidente JD Vance, altos funcionarios de la Casa Blanca y jóvenes conservadores influenciados por el polémico líder de 31 años.Walt Nauta, asistente personal del presidente Donald Trump, a la izquierda, y Daniel Torok, fotógrafo principal de la Casa Blanca, cargan documentos al llegar a la Base Aérea Luke.
1 / 53 | Trump, JD Vance y Elon Musk: figuras de MAGA y simpatizantes se despiden de Charlie Kirk. Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. - Jae C. Hong

En 2023, familiares y un trabajador social intervinieron después de que su hijo de entonces cinco años dijera que había sido tocado por su padre.

Unas tres investigaciones policiales independientes fueron abiertas contra Errol Musk, quien hasta ahora no ha sido condenado por ningún delito. De estas, dos fueron cerradas, mientras que se desconoce el curso de la tercera.

La familia pidió ayuda a Elon Musk, el primogénito. “Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos sufrir a diario a estos niños”, insiste un fragmento de una carta publicado por el Times.

Entre amenazas y reclamos: la irreparable ruptura de Donald Trump y el hombre más rico del mundo

Entre amenazas y reclamos: la irreparable ruptura de Donald Trump y el hombre más rico del mundo

Elon Musk acusó de "ingratitud" al presidente de Estados Unidos.

El magnate no respondió a solicitudes de comentarios, mientras que su padre descartó los reportes como “falsos y absurdos en extremo”. Errol advirtió que las acusaciones fueron fabricadas por miembros de su familia que intentaban sacarle dinero incitando a los niños “a decir mentiras”.

También insistió en que mantiene una buena relación con su hijo mayor, con el que es “muy cercano”.

Después de largos meses en los que el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk parecían estar unidos en su misión de reformar Washington, su relación implosionó esta semana.Todo comenzó cuando Musk criticó el eje central de la agenda legislativa de Trump, algo que el presidente inicialmente tomó con calma. El presidente informó. por su parte, que entiende que Musk desea tener una conversación.
1 / 30 | Del respaldo político al insulto público: así se quebró la relación entre Donald Trump y Elon Musk. Después de largos meses en los que el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk parecían estar unidos en su misión de reformar Washington, su relación implosionó esta semana.

En 2017, Elon Musk dijo en una entrevista a la revista Rolling Stone que su padre había hecho “casi todas las cosas malas que se puedan imaginar”, y en 2023 afirmó en una de sus biografías autorizadas que no se comunica con él.

Tags
Breaking NewsElon MuskAbuso sexual contra menoresThe New York Times
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: