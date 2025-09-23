Acusan al padre de Elon Musk de abuso sexual infantil contra cinco familiares

Washington - Errol Musk, el padre del magnate tecnológico Elon Musk, ha sido acusado de abusar sexualmente de al menos cinco niños de su familia, aunque tres investigaciones policiales no derivaron en condena formal contra el patriarca sudafricano, reveló este martes el diario The New York Times.

Las acusaciones incluirían denuncias de abusos en Sudáfrica y California contra cinco hijos e hijastros de Errol Musk, de 79 años, según registros policiales y judiciales, correspondencia personal y entrevistas a familiares y trabajadores sociales, citadas por el Times.

El primer caso de conducta inapropiada data de 1993, cuando la hijastra de cuatro años de Errol contó que este la había tocado. Una década después esta lo habría sorprendido oliendo su ropa interior. También ha sido señalado de abusar de dos de sus hijas y un hijastro.

En 2023, familiares y un trabajador social intervinieron después de que su hijo de entonces cinco años dijera que había sido tocado por su padre.

Unas tres investigaciones policiales independientes fueron abiertas contra Errol Musk, quien hasta ahora no ha sido condenado por ningún delito. De estas, dos fueron cerradas, mientras que se desconoce el curso de la tercera.

La familia pidió ayuda a Elon Musk, el primogénito. “Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos sufrir a diario a estos niños”, insiste un fragmento de una carta publicado por el Times.

El magnate no respondió a solicitudes de comentarios, mientras que su padre descartó los reportes como “falsos y absurdos en extremo”. Errol advirtió que las acusaciones fueron fabricadas por miembros de su familia que intentaban sacarle dinero incitando a los niños “a decir mentiras”.

También insistió en que mantiene una buena relación con su hijo mayor, con el que es “muy cercano”.

