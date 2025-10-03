Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de octubre de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Adolescente de New Hampshire podría enfrentar 97 años de prisión por asesinar a su cuñada y sobrinos

Eric Sweeney se declaró culpable de cargos menores de asesinato en segundo grado tras el tiroteo fatal en 2022

3 de octubre de 2025 - 9:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eric Sweeney entra al tribunal acusado de triple homicidio en N.H. (Geoff Forester)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Concord, New Hampshire - Un joven de New Hampshire que tenía 16 años cuando mató a su cuñada y a sus dos sobrinos pequeños merece al menos 97 años de prisión, según argumentarán los fiscales ante un juez el viernes.

RELACIONADAS

Eric Sweeney, ahora de 19 años, había estado viviendo con la familia de su hermano mayor en Northfield durante tres años cuando mató a tiros a Kassandra Sweeney, de 25 años, y a sus hijos, Benjamin, de 4 años, y Mason, de 23 meses, en agosto de 2022.

Originalmente acusado de asesinato en primer grado, Sweeney se declaró culpable en agosto de cargos menores de asesinato en segundo grado. En una audiencia de sentencia el viernes, los abogados defensores buscarán una pena de prisión de 40 años a cadena perpetua, basada en parte en el “impresionante trauma” que Sweeney sufrió cuando era niño, incluyendo una madre que “lo arrastró por fumaderos de drogas y una sucesión de figuras paternas abusivas”.

“Le estamos pidiendo a la corte que le conceda a Eric algo de clemencia”, escribieron los abogados Lauren Prusiner y Morgan Taggart-Hampton en un memorando de sentencia que se hizo público el jueves.

Los fiscales están buscando sentencias consecutivas de 35 años a cadena perpetua por la muerte de Kassandra Sweeney y de 40 años a cadena perpetua por cada una de las muertes de los niños, con hasta 18 años suspendidos si se cumplen los objetivos relacionados con la educación, el tratamiento de salud mental y el buen comportamiento.

“Benjamin y Mason encarnan la razón por la cual los crímenes contra niños merecen las sanciones penales más duras. No hicieron absolutamente nada malo, eran inocentes y completamente irreprochables por lo que hizo el acusado”, escribió la asistente del fiscal general Bethany Durand en su memorando de sentencia. “Sus asesinatos merecen sentencias separadas y consecutivas”.

Kassandra Sweeney, una asistente de enfermería, trabajaba de noche para poder cuidar a sus hijos durante el día. En la mañana de los asesinatos, les había preparado un bocadillo y estaba grabando videos de ellos jugando y riendo para enviárselos a su esposo. Cuatro minutos después de que enviara el último video, los tres recibieron un disparo en la cabeza, Benjamin a través de la capucha del disfraz de dinosaurio que llevaba puesto.

Sweeney luego le dijo a la policía que estaba en el sótano cuando escuchó que algo se rompía arriba, un hombre con una voz grave gritando y múltiples “pops”, según documentos judiciales. Dijo que subió las escaleras y encontró a su cuñada y a sus sobrinos en el suelo sangrando y luego tomó el teléfono celular y las llaves de Kassandra y se marchó. Luego llamó a su hermano, quien llamó a la policía.

Según los fiscales, el hermano mayor de Sweeney, Sean, y su esposa estaban actuando como tutores del adolescente cuando los “problemas de conducta crecientes” de Sweeney, incluyendo mentir y violar las reglas de la casa, comenzaron a causar tensiones en el hogar.

Sin proporcionar un motivo para los asesinatos, sus abogados defensores escribieron que, “Su depresión se profundizó. Sabía que estaba a punto de perder el hogar más seguro y conmovedor que jamás había conocido”.

Argumentan que los comportamientos de Sweeney se derivaron de su infancia profundamente traumática.

“Estuvo parado en la calle a los seis años pidiendo a los transeúntes que le compraran comida”, escribieron los abogados. “Usaba zapatos con las suelas despegadas y le preocupaba que cualquier juguete que recibiera para Navidad a través de Toys for Tots se vendiera por dinero para drogas”.

La defensa argumenta que sentenciar a Sweeney a lo que efectivamente sería una cadena perpetua sin libertad condicional viola la Constitución estatal. Dijeron que amaba a aquellos a quienes mató y que “lidiará con las consecuencias de sus acciones por el resto de sus días”.

“Una sentencia mínima de cuarenta años le ofrecería a Eric la esperanza de que algún día pueda tener una vida significativa fuera de las paredes de la prisión y lograr alguna medida de redención por sus crímenes”, escribieron.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosAsesinatosNew Hampshire
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: