Adolescente de New Hampshire podría enfrentar 97 años de prisión por asesinar a su cuñada y sobrinos

Concord, New Hampshire - Un joven de New Hampshire que tenía 16 años cuando mató a su cuñada y a sus dos sobrinos pequeños merece al menos 97 años de prisión, según argumentarán los fiscales ante un juez el viernes.

Eric Sweeney, ahora de 19 años, había estado viviendo con la familia de su hermano mayor en Northfield durante tres años cuando mató a tiros a Kassandra Sweeney, de 25 años, y a sus hijos, Benjamin, de 4 años, y Mason, de 23 meses, en agosto de 2022.

Originalmente acusado de asesinato en primer grado, Sweeney se declaró culpable en agosto de cargos menores de asesinato en segundo grado. En una audiencia de sentencia el viernes, los abogados defensores buscarán una pena de prisión de 40 años a cadena perpetua, basada en parte en el “impresionante trauma” que Sweeney sufrió cuando era niño, incluyendo una madre que “lo arrastró por fumaderos de drogas y una sucesión de figuras paternas abusivas”.

“Le estamos pidiendo a la corte que le conceda a Eric algo de clemencia”, escribieron los abogados Lauren Prusiner y Morgan Taggart-Hampton en un memorando de sentencia que se hizo público el jueves.

Los fiscales están buscando sentencias consecutivas de 35 años a cadena perpetua por la muerte de Kassandra Sweeney y de 40 años a cadena perpetua por cada una de las muertes de los niños, con hasta 18 años suspendidos si se cumplen los objetivos relacionados con la educación, el tratamiento de salud mental y el buen comportamiento.

“Benjamin y Mason encarnan la razón por la cual los crímenes contra niños merecen las sanciones penales más duras. No hicieron absolutamente nada malo, eran inocentes y completamente irreprochables por lo que hizo el acusado”, escribió la asistente del fiscal general Bethany Durand en su memorando de sentencia. “Sus asesinatos merecen sentencias separadas y consecutivas”.

Kassandra Sweeney, una asistente de enfermería, trabajaba de noche para poder cuidar a sus hijos durante el día. En la mañana de los asesinatos, les había preparado un bocadillo y estaba grabando videos de ellos jugando y riendo para enviárselos a su esposo. Cuatro minutos después de que enviara el último video, los tres recibieron un disparo en la cabeza, Benjamin a través de la capucha del disfraz de dinosaurio que llevaba puesto.

Sweeney luego le dijo a la policía que estaba en el sótano cuando escuchó que algo se rompía arriba, un hombre con una voz grave gritando y múltiples “pops”, según documentos judiciales. Dijo que subió las escaleras y encontró a su cuñada y a sus sobrinos en el suelo sangrando y luego tomó el teléfono celular y las llaves de Kassandra y se marchó. Luego llamó a su hermano, quien llamó a la policía.

Según los fiscales, el hermano mayor de Sweeney, Sean, y su esposa estaban actuando como tutores del adolescente cuando los “problemas de conducta crecientes” de Sweeney, incluyendo mentir y violar las reglas de la casa, comenzaron a causar tensiones en el hogar.

Sin proporcionar un motivo para los asesinatos, sus abogados defensores escribieron que, “Su depresión se profundizó. Sabía que estaba a punto de perder el hogar más seguro y conmovedor que jamás había conocido”.

Argumentan que los comportamientos de Sweeney se derivaron de su infancia profundamente traumática.

“Estuvo parado en la calle a los seis años pidiendo a los transeúntes que le compraran comida”, escribieron los abogados. “Usaba zapatos con las suelas despegadas y le preocupaba que cualquier juguete que recibiera para Navidad a través de Toys for Tots se vendiera por dinero para drogas”.

La defensa argumenta que sentenciar a Sweeney a lo que efectivamente sería una cadena perpetua sin libertad condicional viola la Constitución estatal. Dijeron que amaba a aquellos a quienes mató y que “lidiará con las consecuencias de sus acciones por el resto de sus días”.